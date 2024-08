È ufficiale, tornano gli Oasis: tour mondiale nel 2025

Roma, 27 ago. (askanews) – Era nell’aria, adesso è ufficiale: gli Oasis ritornano. La rock band dei fratelli Liam e Noel Gallagher, ai ferri corti dal 2009 quando il loro concerto Rock en Seine fu annullato, si riformerà per un tour mondiale nel 2025.

Le voci di una reunion della band britannica nata a Manchester si erano moltiplicate da quando Liam e Noel avevano postato la stessa clip di 11 secondi domenica sera, con il messaggio “27/08/24”.

Il tour prenderà il via il 4 luglio a Cardiff, in Galles, e prevede quattro date nella loro città natale, Manchester, e altre quattro allo stadio di Wembley a Londra. Dopo il Regno Unito, gli Oasis si esibiranno a Dublino, in Irlanda, e “sono in corso i preparativi per portare ‘Oasis Live ’25’ in altri continenti nel corso del prossimo anno”, si legge sul sito ufficiale della band.

“Le armi hanno taciuto. Le stelle si sono allineate”, hanno dichiarato gli Oasis nel primo commento sul tur, “La grande attesa è finita. Venite a vedere. Non sarà trasmesso in televisione”.