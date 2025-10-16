Fitet, concluso a Grugliasco 1° Criterium Nazionale Parkinson

Roma, 16 ott. (askanews) – Si è conclusa al Palazzetto dello Sport di via CLN 53 a Grugliasco l’indimenticabile due giorni dedicata al 1° Criterium Nazionale Parkinson di tennistavolo. Dopo le due gare di classe 1 e 2 di ieri, oggi si è disputato il torneo Open, che ha visto la partecipazione di tutti e 30 gli iscritti. Il catanese di Riposto Francesco Pulvirenti (Sport Club Etna) si è confermato sul primo gradino del podio, dopo il successo ottenuto ieri in classe 1. Ha battuto in finale Gianmichele Amerio (Tennistavolo San Damiano d’ Asti). Terzo posto ex aequo per Vincenzo Torelli (Tennistavolo Bonacossa Milano) e Pietro Faverzani (Unione Sportiva Villazzano).”Quando ho saputo di avere il Parkinson due anni fa – ricorda Pulvirenti, classe 1958, – ancora lavoravo e tutt’ora sono il titolare di una Farmacia a Riposto. Ho dovuto un po’ ridurre il mio impegno nell’attività, che è portata avanti dai miei figli e da mia moglie Pina. Lei è sempre al mio fianco. Da 40 anni gioco a tennistavolo, anche se negli ultimi dieci avevo praticato il tennis. Ora, oltre alle passeggiate e al nuoto, c’è soprattutto il ping pong nella mia vita, mi alleno tre-quattro volte alla settimana. Se mi fermo, mi blocco. Il tennistavolo mi rilassa, mi permette di scaricare la tensione e, in modo particolare, allontana la depressione. La combatto giocando a ping pong. Ieri e oggi a Grugliasco non era importante vincere, ma partecipare e ho visto moltissimo affetto da parte di tutti. Sono molto felice e ringrazio tutti”.Nel torneo di consolazione di classe 1 si è imposto Roberto Carlos Tavares (Tennistavolo Bernini Livorno), davanti a Luca Campregher (Tennistavolo Marco Polo) e a Domenico Grippo e Luciano Buson, entrambi del CUS Torino. Nel consolation di classe 2 il podio è stato tutto cussino, con Paola Massaro che ha preceduto Massimiliano Iachini e Tiziana Nasi e Arturo Luigi Boffa.Le premiazioni sono state effettuate dal presidente federale Renato Di Napoli, dal vicepresidente Paolo Puglisi, dalla consigliera federale Francesca Iebole, dal presidente del Comitato Regionale FITeT Piemonte Paolo Lentini, dal segretario generale Giuseppe Marino e dal responsabile del Settore Paralimpico Luca Rizzoli.”Siamo arrivati alla conclusione – commenta il presidente Di Napoli – di questa due giorni meravigliosa e siamo molto soddisfatti dei risultati. Il mio sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato con noi alla migliore riuscita della manifestazione. Si tratta di un evento che vorremmo riproporre in altre parti d’Italia e già fin d’ora posso annunciare che il prossimo anno organizzeremo i Campionati Italiani Parkinson”.Il 1° Criterium Nazionale Parkinson è stato organizzato in collaborazione con il CUS Torino, con il patrocinio della Confederazione Parkinson Italia, della Fondazione LIMPE per il Parkinson ONLUS, della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e della Città di Grugliasco e il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e dell’azienda Col d’Orcia.Rappresenta la prima azione concreta del Protocollo d’Intesa quadriennale (2025-2028) sottoscritto da FITeT e Parkinson Italia ETS, la Confederazione che riunisce 30 associazioni attive in tutta Italia a sostegno delle persone con Parkinson e dei loro familiari. L’obiettivo condiviso è promuovere la pratica del tennistavolo come attività fisica accessibile, utile e scientificamente riconosciuta per contrastare i sintomi della malattia.