Flavio Insinna: memoria per non far “morire” i grandi come Baudo

Roma, 18 ago. (askanews) – Flavio Insinna, attore e conduttore televisivo, rendendo omaggio a Pippo Baudo nella Camera ardente nel Teatro delle Vittorie, ha ribadito l’importanza della memoria, del ricordo per non far “morire” e non andare via i grandi della storia della Tv, come appunto Baudo, Carrà Frizzi. Poi ha raccontato un episodio personale, quando a una serata di beneficenza ha diviso il camerino con Pippo Baudo: “Mi ha fatto una lezione incredibile della storia e della società d’Italia e della televisione. Speravo che non smettesse e che non ci chiamassero per andare in scena”. “Era capace di arrivare a tutti” ha concluso commosso Insinna.