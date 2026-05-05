Generali, Orcel (UniCredit): non c’è alcun piano per superare il 10%

Milano, 5 mag. (askanews) – “Non vi è alcun piano di superare in questo momento” il 10% in Generali, “per noi è un investimento finanziario, è un partner importante, ed essere in una posizione di difendere questa partnership, che per noi genererebbe molto valore, è importante”. Lo ha detto Andrea Orcel, Ceo di UniCredit, parlando della partecipazione della banca nel Leone.

“Quindi, se abbiamo un’esposizione sotto il 2% con una capacità di aiutare altri azionisti a mantenere la stabilità della compagnia per noi è un positivo”, ha spiegato in un’intervista a Class Cnbc. “Noi in Generali abbiamo un’esposizione economica significativamente inferiore al 2%, quindi da un punto di vista economico la nostra esposizione è contenuta. Quando abbiamo iniziato a ridurre la nostra esposizione economica l’abbiamo fatto attraverso dei dati, matchando al 100% quelle che erano le nostre azioni e mantenendo le azioni fisiche in nostro possesso e quindi diritti di voto, ma non l’aspetto economico. Perché l’abbiamo fatto? Perché al tempo – ha proseguito Orcel – era la miglior maniera di ridurre il nostro rischio senza muovere le quotazioni della compagnia di assicurazione e perché abbiamo, come anche Philippe Donnet ha evidenziato, dei dialoghi molto promettenti da un punto di vista industriale sull’assicurazione, sull’asset management, su una serie di aree dove potremo cooperando ridurre i costi e diventare più efficienti insieme, senza che questo abbia un impatto su Generali”.

“Quindi dal nostro punto di vista – ha concluso il Ceo di UniCredit – essere un azionista presente che può aiutare nella stabilità di questa partnership è una cosa valida, ma per noi è un investimento finanziario”.