Ginnastica, Raffaeli e Dragas in finale ai mondiali di ritmica

Roma, 22 ago. (askanews) – Sofia Raffaeli e Tara Dragas si sono qualificate per la finale individuale dell’all-around ai Mondiali di Ginnastica Ritmica a Rio de Janeiro, con le azzurre

La campionessa del mondo Sofia Raffaeli ha chiuso le qualificazioni al quarto posto con 87.350 punti. Nonostante una piccola sbavatura al nastro, ha brillato in particolare con cerchio, palla e clavette, confermando il suo status tra le élite mondiali. L’esordiente Tara Dragas ha sorpreso tutti, conquistando l’accesso alla finale con un eccellente ottavo posto (84.650 punti). La giovane ginnasta friulana non solo si è qualificata tra le migliori 18, ma ha anche strappato il pass per le finali di specialità con palla e nastro, dimostrando freschezza ed energia.

Le qualificazioni hanno visto il dominio incontrastato della tedesca Darja Varfolomeev, prima assoluta. Le finali, che promettono di essere molto combattute, saranno trasmesse in diretta dalla Rai.