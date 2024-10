Giubileo, nasce la rete “Gli Amici del Pellegrino” per cibo di qualità

ROMA (ITALPRESS) – In occasione del Giubileo 2025, grazie a un accordo esclusivo con il Dicastero per l’Evangelizzazione, Welfare Pellegrini e Fipe Confcommercio annunciano il lancio di una rete di accoglienza di pubblici esercizi, “Gli Amici del Pellegrino”, che offrirà ai visitatori un’ampia gamma di opzioni gastronomiche a condizioni agevolate, fruibili tramite i Buoni Pasto digitali Pellegrini. Il network “Gli Amici del Pellegrino” viene creato per soddisfare le esigenze di centinaia di migliaia di fedeli che parteciperanno al Giubileo 2025, fornendo loro un’esperienza culinaria di qualità e a prezzi accessibili. I Buoni Pellegrini permetteranno ai visitatori di usufruire di menù dedicati e offerte speciali in una vasta rete di ristoranti, bar e altri punti di ristoro convenzionati. “L’accoglienza dei pellegrini, in occasione del Giubileo, passa anche attraverso il supporto logistico nelle questioni più concrete come, ad esempio, il facile accesso a cibo di qualità a prezzi accessibili e scontati grazie alla collaborazione con gli esercenti romani – ha sottolineato il Pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, S.E. Monsignor Rino Fisichella -. Ho accolto con piacere la collaborazione con Welfare Pellegrini e Fipe Confcommercio e la costituzione di un network di esercenti che agevoleranno la permanenza a Roma dei pellegrini grazie allo strumento dei Buoni Pasto digitali”.

“Siamo orgogliosi di promuovere questa importante iniziativa, in collaborazione con FIPE Confcommercio, che sarà in grado di portare benefici non solo a tutti i fedeli e turisti che, partecipando al Giubileo, potranno accedere a un’offerta alimentare e gastronomica di qualità a condizioni accessibili, ma anche agli esercenti e alle realtà produttrici locali che potranno valorizzare la propria eccellenza. Il nostro impegno nella sostenibilità e la nostra vocazione sociale hanno quindi trovato un naturale compimento in questo programma valoriale”, ha detto Valentina Pellegrini, Vicepresidente della Pellegrini.

“Come Confcommercio Roma e in particolare come Fipe Roma, di cui ho l’onore di essere presidente – ha spiegato Sergio Paolantoni – siamo orgogliosi di essere parte attiva in questo innovativo progetto che permetterà ai pellegrini che aderiranno di entrare a contatto con il fantastico tessuto dei pubblici esercizi della Capitale, che con la loro storia e la loro professionalità rappresentano una delle eccellenze di Roma”.

L’iniziativa “Gli Amici del Pellegrino” è il risultato di una stretta collaborazione tra Welfare Pellegrini e Fipe Confcommercio, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze gastronomiche locali e sostenere l’economia del territorio durante il Giubileo.

Gli esercizi aderenti saranno reperibili tramite app dedicata con geolocalizzazione e identificabili grazie a una vetrofania esposta all’ingresso, facilitando i pellegrini nella loro scelta. Il Buono facente parte del Network di accoglienza “Gli Amici del Pellegrino” offrirà menù dedicati (gli esercizi aderenti potranno offrire menu speciali pensati per soddisfare le esigenze dei visitatori di tutto il mondo); i pellegrini potranno usufruire di sconti e promozioni sul pranzo presso un’ampia selezione di locali, quali ristoranti tradizionali, bar, trattorie, pizzerie, concentrati nelle principali zone di interesse per il Giubileo.

I Buoni Pellegrini saranno distribuiti e spendibili in modalità digitale e quindi facilmente utilizzabili. I Buoni Pellegrini saranno disponibili per l’acquisto online sul sito ufficiale del Giubileo o contattando il Dicastero, le parrocchie e organizzazioni religiose.

