Italia-Francia, Lega: tema chiuso se Macron smentisce soldati in Ucraina

Roma, 23 ago. (askanews) – “Se Macron smentisce la volontà di invitare soldati europei a combattere in Ucraina problema chiuso. E continuare a tirare in ballo l’ombrello nucleare europeo, eserciti europei, missili e bazooka europei non aiuta in questo momento: lasciamo che gli spiragli di pace vadano avanti, lasciamo lavorare Trump e chi vuole davvero la pace”.

Così il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo.