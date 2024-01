La Fita vola a Parigi2024, Cito “Dell’Aquila e Alessio al top”

ROMA (ITALPRESS) – “Con Vito siamo a 100 azzurri qualificati”: è il messaggio social dell’Italia Team. La carta d’imbarco per i Giochi Olimpici di Parigi2024, la numero 100 per l’Italia, è stata ottenuta da Vito Dell’Aquila, che avrà così la possibilità di difendere quel titolo conquistato tre anni fa a Tokyo. Il quarto posto del ranking mondiale ottenuto dall’atleta azzurro è valso il pass olimpico. Il suo nome si aggiunge a quello di Simone Alessio, che aveva conquistato la qualificazione in anticipo, grazie al primo posto del ranking mondiale con cui ha chiuso il 2023. Oltre a Dell’Aquila e ad Alessio ci sarà a Parigi anche Antonino Bossolo, che vestirà l’azzurro ai Giochi Paralimpici. “Sono davvero orgoglioso del lavoro e dei risultati ottenuti dai ragazzi. Il mio ringraziamento va a tutto il gruppo dei nostri azzurri, bravi ad emergere in un contesto internazionale in cui il livello è cresciuto moltissimo negli ultimi anni. Grazie anche ai nostri avversari che ci hanno permesso di migliorare fino a questo punto”, commenta con un sorriso il presidente Angelo Cito, che poi riserva una menzione particolare per Dell’Aquila e Alessio: “Mantenersi ai vertici del ranking mondiale durante un quadriennio olimpico è molto dura. Loro ci sono riusciti dimostrando un livello tecnico e una continuità impressionanti, a parte qualche brevissimo passaggio a vuoto, dovuto a condizioni fisiche non ottimali in alcune gare. Adesso è fatta e sono convinto che ancora una volta non tradiranno le aspettative. Grazie a loro, tutti noi siamo stimolati a dare sempre di più”.

Il conto alla rovescia è dunque cominciato e con esso la preparazione specifica per i Giochi. A breve dovrebbe sbloccarsi ufficialmente anche la situazione che riguarda i tecnici militari che fanno parte degli staff delle Nazionali e che permetterà anche allo quello della Fita di concentrarsi esclusivamente sull’aspetto sportivo del percorso verso Parigi.

