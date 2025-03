Laptop con pannelli solari e a doppio schermo: i concept di Lenovo

Barcellona, 4 mar. (askanews) – Un laptop che si ricarica con dei pannelli solari incorporati sul retro e un altro che con un semplice passaggio puo ospitare un secondo schermo. Sono due dei concept presentati da Lenovo al Mobile World Congress di Barcellona, la fiera dedicata alla tecnologia mobile, per vedere l’effetto che fanno sui consumatori e valutarne una futura immissione sul mercato.Yoga Solar è il portatile che si può auto alimentare grazie ai pannelli solari, come ha spiegato Monica Garcia de Lucas di Lenovo. “Con questi device si può lavorare all’esterno, ma anche all’interno. Quando, ad esempio, lavori vicino a una finestra con 20 minuti di carica della batteria del dispositivo, puoi riprodurre video per un’ora intera. Quindi è un ottimo dispositivo che segue anche criteri di sostenibilità”, ha sottolineato. Yoga Solar è dotato di 84 celle solari che permettono di ridurre il consumo di batteria.Un altro concept che ha destato grande curiosità tra i visitatori della fiera tech di Barcellona è il laptop Flip: “Cosa c’è di nuovo nel flip? Come potete vedere è un dispositivo con due schermi diversi che possono diventare un unico schermo. Quindi possiamo passare dalla modalità tablet, diciamo, con uno schermo da 13 pollici e poi trasformarlo con un unico movimento di un dito in 18 pollici. Puoi trasferire il contenuto da uno dei lati dello schermo all’altro. Quindi puoi avere contenuti individuali o condividere lo stesso contenuto”, ha sottolineato la manager di Lenovo.