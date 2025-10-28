Lavoro, Schlein a Meloni: dati parlano chiaro, stipendi troppo bassi

Roma, 28 ott. (askanews) – “Ho letto poco fa che la presidente del Consiglio Meloni ha detto che i dati sull’occupazione parlano chiaro. Vero, parlano chiaro: gli stipendi in Italia sono troppo bassi, hanno perso sette punti e mezzo dal 2021, come se ogni lavoratore avesse perso uno stipendio all’anno”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, parlando con i cronisti a palazzo Madama al termine della riunione congiunta dei gruppi parlamentari dem.

“Al contempo – ha aggiunto – sono usciti poco fa dei dati, dall’Inps se non mi sbaglio, che certificano che le donne prendono ancora il 25 per cento in meno rispetto agli uomini. E questo non è accettabile. I dati dell’occupazione dicono che aumenta per gli over 50 ma continua a diminuire per i giovani, che infatti, in molti, partono con la valigia per andare a costruirsi un futuro altrove”.

“I dati dell’occupazione parlano chiaro? Sì – ha insistito la leader democratica – parlano del fatto che questa destra ha voltato le spalle a quattro milioni di lavoratori poveri, in Italia, perché gli stessi dati dicono che il lavoro povero è aumentato con questo governo, e non hanno approvato una legge sul salario minimo proposta dalle opposizioni insieme. Una legge che rafforza i contratti collettivi ma che dice pure che sotto i 9 euro l’ora non è lavoro, è sfruttamento. Ecco, i dati dell’occupazione dicono questo”, ha concluso Schlein.