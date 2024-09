Louis Vuitton Cup, vince Britannia: Luna Rossa va ancora ko ed è seconda in classifica

Roma, 9 set. (askanews) – Giornata da dimenticare per Luna Rossa Prada Pirelli che ha concluso con due sconfitte il Round Robin della Louis Vuitton Cup dovendosi accontentare del secondo posto in classifica alle spalle di Ineos Britannia. L’equipaggio italiano è stato prima squalificato per un problema tecnico che non gli ha permesso di presentarsi al via della sfida con Alinghi e poi ha perso la regata con Ineos.

Britannici che hanno preso subito il largo collezionando già al primo cancello diciotto secondi di vantaggio. Tutto facile il resto della regata con il punto assegnato a Ineos Britannia che vale il primo posto nel Round Robin e la possibilità di decidere la sfidante in semifinale.

Nonostante la scelta verrà svelata nella giornata di venerdì 13 settembre ogni probabilità INEOS deciderà di puntare su Alinghi, quarta classificata, mentre Luna Rossa potrebbe trovarsi di fronte NYYC American Magic, terzi e decisi a prendersi un posto nella corsa per l’America’s Cup. Fuori i francesi di Orient Express che chiudono con una sola vittoria. Le semifinali inizieranno il prossimo 14 settembre.