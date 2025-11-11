X
<
>

Manovra, Conte: con Meloni record della pressione fiscale

| 11 Novembre 2025 20:17 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 11 nov. (askanews) – “Abbiamo il record della pressione fiscale, quella peggiore, negli ultimi dieci anni. Questo è il governo delle tasse”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervistato da Giovanni Floris, a diMartedì su La7, in onda questa sera.

“Abbiamo di fatto il ceto medio completamente impoverito: dal 2021 i salari reali sono scesi del 9,9%, abbiamo 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure, abbiamo il record dei poveri assoluti, questa è la realtà del Paese”, ha sottolineato.

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDIZIONI DIGITALI