Manovra, Conte: con Meloni record della pressione fiscale

Roma, 11 nov. (askanews) – “Abbiamo il record della pressione fiscale, quella peggiore, negli ultimi dieci anni. Questo è il governo delle tasse”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervistato da Giovanni Floris, a diMartedì su La7, in onda questa sera.

“Abbiamo di fatto il ceto medio completamente impoverito: dal 2021 i salari reali sono scesi del 9,9%, abbiamo 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure, abbiamo il record dei poveri assoluti, questa è la realtà del Paese”, ha sottolineato.