Manovra, Conte: è la legge di bilancio più “draghiana” di sempre

6 Novembre 2025

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 6 nov. (askanews) – “La pressione fiscale è cresciuta in Italia: negli ultimi dieci anni abbiamo il record della pressione fiscale. Abbiamo il record anche di un ceto medio impoverito, di fasce più fragili, abbiamo il record dei poveri assoluti, record storico. Questi sono diventati inoppugnabili e nello stesso tempo non abbiamo misure per la crescita. Questa è la legge di bilancio veramente più draghiana, forse, se vogliamo usare questo termine, che sia stata mai concepita. E per fortuna che abbiamo portato i soldi del Pnrr, saremmo in piena recessione…”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

