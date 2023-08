MotoG, Bezzecchi mago della pioggia in pole a Silverstone

Roma, 5 ago. (askanews) – La Ducati Mooney VR46 di Marco Bezzecchi vola sul bagnato di Silverstone e conquista la pole in 2:15.359 nonostante una caduta senza conseguenze nel finale. Tante le cadute, nell’enfasi di un turno che determina la griglia della gara sprint di sabato pomeriggio e quella del gran premio di domenica. “Una giornata sicuramente impegnativa per il meteo – le parole di Bezzecchi a fine prove – ma sono molto soddisfatto della pole position, utilissima anche in ottica gare per domani, e in generale delle sensazioni sotto la pioggia. Mi sono sentito subito a mio agio anche considerata la quantità d’acqua in pista. Ho preso sempre più confidenza e nel finale ho commesso un piccolo errore che mi è costato la caduta. Sarà una Sprint davvero complicata, soprattutto il via, se continua a piovere in questo modo. Rimaniamo concentrati, rimettiamo in sesto la moto e diamo il massimo”.

In prima fila al Gp di Gran Bretagna, sulla pista di Silverstone, anche Jack Miller con la Ktm che a Silverstone è tornata protagonista. Terzo posto per Alex Marquez, scivolato subito dopo aver segnato il suo miglior tempo.

Tra le vittime della pioggia inglese il nome più illustre è però quello di Pecco Bagnaia che a dispetto di una scivolata a sei minuti dalla fine, ha conservato il quarto posto di fianco ad Augusto Fernandez, in seconda fila e davanti a Luca Marini (sesto tempo per lui), caduto anche sua volta nel finale. Il campione del mondo ha faticato fin da venerdì mattina, in condizioni migliori, sul bagnato ha pagato un piccolo errore che in previsione della gara sprint di sabato pomeriggio, non dovrebbe compromettere più di tanto la lotta per il podio.