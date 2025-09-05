X
MotoGp, Acosta miglior tempo nelle prequalifiche a Barcellona

5 Settembre 2025

Askanews
Roma, 5 set. (askanews) – La MotoGP torna in pista al Montmeló per le Pre-qualifiche. In palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato. In mattinata miglior tempo di Pedro Acosta nelle FP1, davanti a Zarco e Marc Marquez. 23° un Bagnaia ancora in difficoltà. Pecco utilizzerà nel pomeriggio una moto con lo stesso assetto dell’Ungheria e un’altra col setup usato l’anno scorso a Barcellona

