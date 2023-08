MotoGP, Aprilia regina di Silverstone con Aleix Espargarò

Roma, 6 ago. (askanews) – Un super Aleix Espargaró vince il GP Gran Bretagna, nona prova del mondiale di MotoGp disputato sulla pista di Silverstone, superando Bagnaia a metà dell’ultimo giro, al termine di una gara condizionata nel finale da qualche goccia di pioggia. Bagnaia si arrende, ma allunga nel Mondiale (+41 su Martin). Tre moto diverse sul podio grazie al terzo posto di Brad Binder con la KTM davanti ad altre due Aprilia (tre nella top five): quella clienti RNF di Miguel Oliveira e l’altra factory di Maverick Vinales. Poi Oliveira, Vinales, Martin e Marini. Chiudono la top ten Miller, Zarco e Raul Fernandez.

Gara molto emozionante, con la rovinosa caduta di Marco Bezzecchi dopo un quarto di gara mentre era secondo e una serie di duelli ravvicinati per tutta la corsa, oltre alla pioggia che ha fatto capolino a 7 giri dalla fine aggiungendo incertezza allo spettacolo. Ritirato per un problema al cambio Alex Marquez, vincitore della Sprint del sabato con la sua Ducati Gresini, caduti il fratello Marc e il campione 2020 Mir con le Honda ufficiali. La MotoGp torna il 20 agosto in Austria.