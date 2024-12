Natale a Montecitorio con i sapori del Made in Italy

Roma, 18 dic. (askanews) – È stato un successo l’evento “Degustazione di Natale”, organizzato dalla Commissione Agricoltura presso il ristorante della Camera dei Deputati. Un incontro tra le eccellenze agroalimentari italiane e la stampa di settore per un’iniziativa giunta alla sua terza edizione, che punta a valorizzare il patrimonio enogastronomico del nostro Paese e a sostenere il lavoro delle aziende agricole italiane. Un momento per festeggiare anche una bella notizia: il calo delle accise sulla birra Mirco Carloni, Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, ha dichiarato: “L’agricoltura italiana è talmente importante per il nostro Paese che anche aprire le porte della Camera dei Deputati, creare un momento di visibilità e di esposizione con tutti i limiti degli spazi delle regole della Camera, credo che sia un giusto tributo a questo grande settore fatto di persone che fanno tanti sacrifici tutto l’anno e oggi ospitali qui alla Camera credo che sia molto giusto e anche un momento di riconoscimento per il loro lavoro. Io credo che sia un elemento di competitività e un riconoscimento per chi fa 100% di birra italiana e inoltre anche uno stimolo per favorire la filiera agricola del lupolo di tutto quello che sta intorno al Malto”.Presente anche il Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, che ha sottolineato l’impegno delle istituzioni nel sostenere le aziende agricole e nel promuovere il Made in Italy nel mondo.Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è intervenuto ai nostri microfoni: “Un’ottima iniziativa quella che è diventata ormai tradizione qui alla Camera di mettere a contatto i nostri parlamentari con i tanti produttori di qualità, le scuole, alberghiere ed agrarie che formano le future generazioni che meglio di noi probabilmente auspichiamo sapranno rappresentare la nostra eccellenza nel mondo che diventa anche il volano per la ricchezza interna che è basata su quello che vuol dire Made in Italy che per noi si è fatto in Italia, per il resto del mondo si è fatto bene, buono e da comprare per fortuna”.Tanti i rappresentanti delle imprese agricole provenienti da diverse regioni d’Italia, che hanno presentato con orgoglio i loro prodotti d’eccellenza, sottolineando l’importanza della filiera produttiva, con i giornalisti che hanno potuto degustare una selezione di specialità tutte italiane.Infine, Patrizio La Pietra, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Dobbiamo facilitare le nostre aziende agricole, e non solo, a poter lavorare il meglio possibile. Lo stiamo facendo a livello nazionale, lo stiamo facendo in Europa, facendo cambiare anche un passo della Commissione europea in cui finalmente sono resi conto che l’agricoltura è centrale nel sistema economico nazionale europeo. La sostenibilità alimentare è fondamentale, ma l’agricoltura vuol dire anche protezione del territorio. Quindi è tutto un mix tra sostenibilità ambientale, sostenibilità economica e sostenibilità conseguentemente sociale”.Un evento prestigioso, che valorizza e premia il lavoro delle aziende e il Made in Italy in un’atmosfera natalizia, che ha reso l’evento ancora più speciale