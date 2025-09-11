Nel porto di Gioia Tauro sequestrati 288kg di cocaina

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Il comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria e i funzionari dell’Ufficio dell‘Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) hanno sequestrato nel Porto di Gioia Tauro un ingente carico di cocaina purissima.

In particolare, il Gruppo di Gioia Tauro e il personale ADM sono riusciti a intercettare due container sospetti che, al termine della scansione radiogena effettuata con lo scanner portuale, presentavano anomalie nei vani di ventilazione posti sul fondo della struttura. La successiva ispezione ha consentito di scoprire, celati dietro i pannelli di protezione dei vani, 249 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 288 chilogrammi, che sono stati sequestrati.

La partita di droga sequestrata, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare a tali organizzazioni criminali l’enorme introito di oltre 46 milioni di euro. Quest’anno, nel Porto di Gioia Tauro sono già state finora sequestrate dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria, anche unitamente all’ADM, complessivamente oltre 3 tonnellate di cocaina, per un valore di mercato di quasi 500 milioni euro.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).