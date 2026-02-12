Olimpiadi, Oro Brignone: la Fan zone col fiato sospeso, poi la gioia

Milano, 12 feb. (askanews) – L’incredibile oro olimpico vinto dalla sciatrice italiana Francesca Brignone al SuperG ha regalato una delle emozioni più belle di questi Giochi Olimpici di Milano Cortina. Una favola: l’infortunio poco prima delle Olimpiadi, la paura di non esserci o di non farcela e poi la vittoria.Queste immagini arrivano dalla Fan Zone al Castello di Milano, dove nonostante la pioggia, il cielo grigio e la mattinata umida, centinaia di persone si sono radunate davanti al maxi schermo per vivere l’emozione insieme e in diretta. Tutti col fiato sospeso in attesa del verdetto, e poi la gioia.