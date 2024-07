Parigi, 29 lug. (askanews) – Era un ostacolo troppo alto sulla carta, ma il pubblico del Roland Garros aveva sperato nell’impresa di Rafael Nadal contro Djokovic. Il serbo però si è rivelato implacabile e ha vinto 6-1 6-4. Primo set assolutamente a senso unico, nel secondo l’orgoglio di Nadal lo ha portato al 4-4, ma poi Djokovic ha ripreso in mano il match. Per lo spagnolo resta il doppio in coppia con Alcaraz.