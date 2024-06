Pil, Meloni: risultati positivi, possono migliorare

Roma, 6 giu. (askanews) – “Tanta gente è ancora in difficoltà perchè ereditiamo una situazione in cui l’Italia era fanalino di coda nei maggiori fattori macroeconomici e viviamo comunque in una situazione particolare”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella registrazione della puntata di ‘Porta a porta’ in onda stasera su Rai1.

“Piano piano le cose migliorano, i salari hanno cominciato a crescere più dell’inflazione – ha aggiunto – ma per arrivare alla siutuazione a cui puntare ci vuole tempo. I dati dell’Istat della crescita sono buoni, una delle poche volte che cresciamo più della Francia e della Germania, ma è un risultato che portano a casa imprese, lavoratori, sistema industriale. Percepiscono che c’è uno Stato che non vuole disturbare chi fa impresa, hanno il vantaggio della stabilità del governo e della credibilità internazionale che attrae investimenti. Credo che i dati possano migliorare”.