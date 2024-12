Premiazione commercialisti a Napoli

Roma, 21 dic. – “I commercialisti sono un presidio di legalità sul territorio ed è bello vedere che c’è un ‘Ordine’ che riesce a creare una comunità, riconoscendo l’importanza delle carriere intraprese da ognuno di loro, condividendo idee sempre al servizio dei cittadini”. Sono le parole del prefetto di Napoli, Michele Di Bari, nel corso della cerimonia per il riconoscimento del titolo di ‘cavalieri’ e ‘senatori’ che si è svolta al centro congressi dell’Università “Federico II” di Napoli, promossa dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli e dalla Fondazione Odcec partenopea.All’iniziativa un premiato d’eccezione: il numero uno dei commercialisti napoletani, Eraldo Turi: “50 anni di carriera strepitosi ma con tanti sacrifici, soprattutto familiari. Sono contento di essere arrivato a questo traguardo. Una presidenza – ha sottolineato – che corona l’attività professionale condotta con tanta dedizione. Ora voglio occuparmi del futuro dei commercialisti, vista la carenza di vocazione che stiamo vivendo. Abbiamo il dovere di aiutare i giovani ad affermarsi in una professione che offre ancora tante soddisfazioni ponendosi come ‘trade union’ tra contribuenti e Fisco”. Turi ha ricevuto gli auguri anche di Maurizio Leo, viceministro dell’Economia, e di Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti italiani.”Voglio formulare i miei più sinceri auguri a Eraldo Turi, persona di grande professionalità e grande umanità, cui sono particolarmente legato – ha detto Leo -, in attesa di vederci a gennaio prossimo al consueto appuntamento con i commercialisti partenopei”.Per de Nuccio “la tradizione di premiare ‘cavalieri’ e ‘senatori’ dell’Ordine rappresenta un momento di coesione e vicinanza, di idee e di valori, che andrebbe estesa all’intero territorio nazionale. Al presidente Turi formulo i migliori auguri per aver raggiunto questo traguardo prestigioso, bella testimonianza delle straordinarie capacità dei colleghi di Napoli”.Secondo Vincenzo Moretta, presidente della Fondazione Odcec napoletana: “la manifestazione ha registrato anche quest’anno una straordinaria partecipazione di professionisti, confermandosi un evento di grande rilievo per l’Ordine. L’edizione di quest’anno ha avuto un significato speciale: il nostro presidente celebra il prestigioso traguardo dei 50 anni di attività professionale, un esempio che rappresenta motivo di orgoglio per tutti noi. Quotidianamente, ci impegniamo con dedizione nel ruolo di assistenza a favore di famiglie e imprese, sempre all’insegna della legalità. Un ringraziamento particolare va al Prefetto di Napoli, la cui presenza all’incontro ha rappresentato un riconoscimento importante per la categoria, sottolineando il valore del nostro contributo a sostegno di attività economiche, enti locali, forze dell’ordine e magistratura, rafforzando ulteriormente il legame tra le istituzioni e la professione”.