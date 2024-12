Quarto ko di fila per Golden State, Antetokounmpo trascina Milwaukee

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Continua il momento no per Golden State. Nonostante il rientro della loro stella, Steph Curry, i Warriors incassano la quarta sconfitta di fila perdendo 113-105 sul parquet di Phoenix. Golden State è comunque quarta a Ovest, mentre i Suns salgono in settima posizione. Devin Booker (27 punti e 9 assist) ha trascinato i Suns, mentre Curry (23 punti conditi da 7 rimbalzi e 4 assist) non è bastato a Golden State. Nella notte Nba brilla la stella di Giannis Antetokounmpo. Milwaukee vola sulle ali della tripla doppia, la prima in carriera, del greco: 42 punti, 12 rimbalzi e 11 assist il suo score. I Bucks centrano così la sesta vittoria di fila (124-114 il finale) e spediscono Washington ancora più giù: è addirittura la quattordicesima sconfitta consecutiva per Jordan Poole (31 punti) e compagni. Serata negativa per Detroit, anche se Simone Fontecchio mette a segno 7 punti, 11 rimbalzi e 2 assist: i Pistons cadono in casa contro Philadelphia, 96-11.

E’ soltanto la quarta vittoria stagionale per i Sixers, trascinati da Tyrese Maxey (28 punti). Paul George, di rientro dopo tre gare di stop, ha firmato 11 punti e 8 rimbalzi. I Dallas Mavericks, finalisti della passata stagione, hanno inanellato il terzo successo in fila imponendosi per 106-94 sul parquet di Utah seppur privi di Luka Doncic, infortunato. Ci hanno pensato Kyrie Irving (30 punti) e Quentin Grimes a far vincere i texani. Nonostante Lauri Markkanen (19 punti), Utah resta penultima nella Western Conference con sette sconfitte nelle ultime otto partite.

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks è finita 104-107.

(ITALPRESS).