Russell vince il GP di Singapore davanti a Verstappen. McLaren vince il Mondiale costruttori

SINGAPORE (ITALPRESS) – Capolavoro di George Russell che, dopo la pole position di sabato, conquista il successo nel Gran Premio di Singapore 2025 di Formula 1. Il pilota della Mercedes precede sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen; terzo posto per la McLaren di Lando Norris. Quest’ultimo, grazie ad un atteggiamento molto aggressivo nei confronti del compagno di squadra, si piazza proprio davanti al leader del Mondiale Oscar Piastri. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ottiene una buona quinta posizione, riuscendo a mettersi alle spalle entrambe le Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton chiudono rispettivamente sesto e settimo. Ma il sette volte campione del mondo finisce penalizzato di cinque secondi e quindi chiude ottavo. Ne beneficiano Fernando Alonso (Aston Martin) e Oliver Bearman (Haas) rispettivamente ottavo e nono. Chiude la top ten Carlos Sainz (Williams).

LE DICHIARAZIONI

George Russell: “E’ davvero fantastico, due anni fa qui avevo sprecato un’opportunità ma direi che ora abbiamo compensato. Sono grato al team che ha fatto un lavoro fantastico per tutto il weekend. Non sappiamo da dove sia arrivata questa prestazione. Venerdì era stata una giornata molto difficile, ma sabato in Q3 mi sono sentito molto meglio”.

Max Verstappen: “Partendo sul lato sporco della griglia ho optato per qualcosa di diverso. Senza provare qualcosa di particolare, resti lì alla prima curva. Ci abbiamo provato, ma non è andata. Poi abbiamo semplicemente pensato a sopravvivere con le gomme. La gara è stata più difficile di quanto pensassi. Dobbiamo capire perché alcune cose sono andate storte. Credo il secondo posto fosse il massimo che potessimo ottenere”.

Lando Norris: “Non mi sento troppo male, ma la gara è stata difficile. Ero solo concentrato sul non commettere errori. La pista era scivolosa, ho dato tutto. Mi sarebbe piaciuto prendere George e metterlo sotto pressione, ma sono felice. Abbiamo vinto ancora come team”.

Andrea Stella: “E’ un’emozione incredibile che voglio condividere con il team. Voglio ringraziarli per il lavoro incredibile, è grandioso che tutto quello che abbiamo fatto venga premiato così. Stiamo lavorando per il futuro, vogliamo migliorare ancora”.

Frederic Vasseur: “Siamo arrivati a Singapore con un buon passo nelle FP1, poi abbiamo perso parecchio nella performance. In qualifica eravamo primi nel Q1 e abbiamo fatto lo stesso tempo nel Q3. Oggi partendo in mezzo al gruppo abbiamo faticato tanto. Quando abbiamo spinto un paio di giri con Hamilton, avevamo un buon passo. Abbiamo mostrato un potenziale, ma non siamo stati capaci di mettere tutto insieme nel momento giusto del weekend. Non abbiamo seguito l’evoluzione della pista”.

Charles Leclerc: “Ho dovuto gestire i freni per tutta la gara e non è stato il massimo. Tutti hanno un po’ di gestione, ma per noi era un po’ troppo esagerato. È stato difficile soprattutto nel finale”.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. George Russell (GBR) Mercedes in 1h40’22″367 alla media di 182.521 km/h

2. Max Verstappen (NED) Red Bull a 5″430

3. Lando Norris (GBR) McLaren 6″066

4. Oscar Piastri (AUS) McLaren 8″146

5. Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes 33″681

6. Charles Leclerc (MON) Ferrari 45″996

7. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin 1’20″667

8. Oliver Bearman (GBR) Haas 1’23″527

9. Lewis Hamilton (GBR) Ferrari 1’20″251*

10. Carlos Sainz (ESP) Williams +1 giro

*5 secondi di penalità

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI

1. Oscar Piastri (Aus) McLaren 336 punti

2. Lando Norris (Gbr) McLaren 314

3. Max Verstappen (Ned) Red Bull 273

4. George Russell (Gbr) Mercedes 237

5. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 173

6. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 123

7. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 88

8. Alexander Albon (Tha) Williams 70

9. Isack Hadjar (Fra) Racing Bulls 39

10. Nico Hulkenberg (Ger) Kick Sauber 37

11. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 36

12. Lance Stroll (Can) Aston Martin 32

13. Carlos Sainz (Esp) Williams 32

14. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 30

15. Esteban Ocon (Fra) Haas 28

16. Pierre Gasly (Fra) Alpine 20

17. Yuki Tsunoda (Jpn) Red Bull 20

18. Oliver Bearman (Gbr) Haas 20

19. Gabriel Bortoleto (Bra) Kick Sauber 18

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI

1. McLaren 650 punti

2. Mercedes 325

3. Ferrari 296

4. Red Bull 290

5. Williams 102

6. Racing Bulls 72

7. Aston Martin 68

8. Kick Sauber 55

9. Haas 48

10. Alpine 20

