X
<
>

Salvini “Giusto riconoscere stato Palestina ma non ora”

| 22 Settembre 2025 12:01 | 0 commenti

Salvini “Giusto riconoscere stato Palestina ma non ora”

Top News Italpress, Italpress
Share
1 minuto per la lettura

ROMA (ITALPRESS) – “Quella di due popoli e due stati è una giusta prospettiva ma non in questo momento, sarebbe un errore, significa riconoscere autorevolezza ai terroristi di Hamas, nessuno vuole cancellare lo stato palestinese, ma riconoscere oggi uno stato che è sotto il controllo di Hamas sarebbe un errore”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zverev-Thiem la finale degli Us Open
-------------------------
Zverev piegato al quinto, Djokovic-Medvedev la finale Us Open
-------------------------
Zverev piega Medvedev e conquista le Atp Finals di Torino
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA