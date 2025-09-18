Spazi da non perdere, colori e comunità a Genova

Roma, 18 set. (askanews) – La street art a colorare il quartiere Cep di Genova. È nato qui il progetto Nuovo Orizzonte, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che vede la Comunità di Sant’Egidio – Liguria come ente capofila.”L’idea è stata quella – ha affermato Sergio Casali, responsabile del progetto – di portare proprio qui, in un territorio di periferia, le realtà più vive e anche un’idea di scuola più moderna e capace di avere una forza attrattiva”.Un punto di partenza quindi non solo per conoscersi, ma anche per arricchire la formazione dei bambini e ragazzi coinvolti nel progetto.La collaborazione con l’Istituto Comprensivo Voltri 2 di Genova, altro partner del progetto, si è mossa proprio in tal senso, con i docenti parte attiva delle attività pomeridiane.Al termine del primo anno di attività, i partecipanti (gli studenti dell’Istituto comprensivo “Voltri 2” e i ragazzi della Scuola della Pace della Comunità di Sant’Egidio) hanno voluto fare un regalo al quartiere: sotto la guida degli artisti dell’associazione Linkinart, hanno realizzato un murale sul muro antistante al plesso “Aldo Moro”.L’arte ha quindi permesso ai diretti interessati di esprimersi liberamente e di portare ancora più vita all’interno del contesto di riferimento. Infatti, “Una cosa che rende il quartiere più vivace e meno grigio sono le opere d’arte sparse per il quartiere – spiega Elisabetta, 13 anni – tuttavia la cosa che permette veramente di superare i confini è l’amicizia tra i cittadini del quartiere”.