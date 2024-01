Usa, Biden non informato di ricovero segretario Difesa per giorni

Roma, 7 gen. (askanews) – All’amministrazione Biden non è stato detto per giorni che il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin era stato ricoverato in ospedale. Lo ha confermato un funzionario ai media statunitensi.

Austin è stato ricoverato lunedì al Walter Reed Medical Center a causa di complicazioni successive all’intervento chirurgico.

Un funzionario ha dichiarato alla CBS che la Casa Bianca non è stata informata fino a giovedì mattina.

Austin si è assunto la responsabilità della mancanza di comunicazione: “Riconosco che avrei potuto fare un lavoro migliore assicurando che il pubblico fosse adeguatamente informato – ha affermato in una nota – . Mi impegnerò a fare meglio”.

“Sono molto felice di essere in via di guarigione e non vedo l’ora di tornare presto al Pentagono”, ha aggiunto. Si pensa che Austin sia ancora in ospedale, ma un portavoce del dipartimento della Difesa citato dall’agenzia di stampa AFP ha detto che ha ripreso le sue funzioni complete già venerdì.

Sempre secondo i media Usa, Biden avrebbe avuto una conversazione “calda” con il signor Austin sabato, a un funzionario ha detto ad Afp che il “presidente ha piena fiducia nel segretario Austin. Non vede l’ora che ritorni al Pentagono”.