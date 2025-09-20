X
Vela, America’s cup, Manfredi: “Sapremo vincere questa sfida”

| 20 Settembre 2025 15:05 | 0 commenti

Askanews
Roma, 20 set. (askanews) – Il sindaco di Napoli e Commissario Straordinario di Governo a Bagnoli, Gaetano Manfredi, è intervenuto a Genova alla presentazione della 38esima edizione dell’America’s Cup in programma a Napoli nel 2027 con una pre-regata da svolgersi nell’estate del 2026. “Napoli è una città storicamente capace di accogliere e questa opportunità sarà in tal senso straordinaria. Sapremo vincere questa sfida con l’obiettivo di coniugare la competizione sportiva con l’inclusione sociale, anche perché rappresenteremo l’Italia intera. Non sarà solo la Coppa America dei velisti, ma anche e soprattutto dei cittadini, delle famiglie, dei ragazzi che vogliono fare sport. Con l’investimento a Bagnoli dove sarà completata la tanto attesa bonifica e saranno realizzate infrastrutture temporanee funzionali a svolgere la gara velica, garantiremo l’accesso pubblico al mare e la balneabilità delle acque a partire dalla parte antistante alla colmata. Così, finalmente, i napoletani si riapproprieranno di un pezzo fondamentale di città negato da troppo tempo”. Così il sindaco Manfredi. Nell’occasione, il sindaco Manfredi ha poi incontrato il vertici di Confindustria Nautica che ha sottoscritto un protocollo di collaborazione con gli organizzatori dell’America’s Cup.

