LIVE – Feuromed 2026 giorno 3 mattina: Competitività, società, futuro

20 Marzo 2026 — GIORNO 3 – COMPETITIVITA’, SOCIETA’, FUTURO
09:40 –11:10 PANEL 8 – INDUSTRIA
Le energie della produzione per rilanciare la crescita
Moderatore Ciriaco Viggiano
Salvatore De Vita – Commissione EU – Economic Counselor
Riccardo Gallo – Presidente Osservatorio delle Imprese – Sapienza – Università degli Studi di Roma
Marco Leonardi – Prof. Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi Statale Milano
Santolo Meo – Prof.di convertitori, macchine e azionamenti elettrici. Universitá di Napoli Federico II
Costanzo Jannotti Pecci – Presidente dell’Unione Industriali Napoli
Michele Vitiello – Segretario Generale World Energy Council Italia
Patrizio Bianchi – Ministro dell’istruzione nel governo Draghi
Alessandro Barbano intervista Federica Guidi – Vicepresidente Ducati Energia
11:10 –12:50 PANEL 9 – AGRIFOOD
Dalla terra alla tavola: l’agroalimentare italiano nella sfida dei mercati internazionali
Monica Giandotti intervista Andrea Illy – Presidente di Illycaffè
Monica Giandotti intervista Massimiliano Giansanti – Presidente Confagricoltura
Monica Giandotti intervista Luigi Scordamaglia – CEO Filiera Italia
Moderatore Vittorio Ferla
Riccardo Calcagni – Ceo Besanagroup
Gianni Galaverna – Direttore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti, Università degli Studi di Parma
Mariarosaria Simeone – Prof. Economia e Politica Agroalimentare – Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Napoli Federico II
Francesco Zecca – Prof. Economia Agraria ed Estimo, Dipartimento Management, Sapienza – Università degli Studi di Roma
12:50 –13:15 Alessandro Barbano intervista Pier Carlo Padoan – Presidente Unicredit
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