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LIVE – Feuromed 2026 giorno 3 mattina: Competitività, società, futuro

| 20 Marzo 2026 09:45 | 0 commenti

Feuromed - Festival Euromediterraneo dell'Economia, feuromed 2026, Video

20 Marzo 2026 — GIORNO 3 – COMPETITIVITA’, SOCIETA’, FUTURO

09:40 –11:10 PANEL 8 – INDUSTRIA
Le energie della produzione per rilanciare la crescita

Moderatore Ciriaco Viggiano

Salvatore De Vita – Commissione EU – Economic Counselor
Riccardo Gallo – Presidente Osservatorio delle Imprese – Sapienza – Università degli Studi di Roma
Marco Leonardi – Prof. Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi Statale Milano
Santolo Meo – Prof.di convertitori, macchine e azionamenti elettrici. Universitá di Napoli Federico II
Costanzo Jannotti Pecci – Presidente dell’Unione Industriali Napoli
Michele Vitiello – Segretario Generale World Energy Council Italia
Patrizio Bianchi – Ministro dell’istruzione nel governo Draghi

Alessandro Barbano intervista Federica Guidi – Vicepresidente Ducati Energia

11:10 –12:50 PANEL 9 – AGRIFOOD
Dalla terra alla tavola: l’agroalimentare italiano nella sfida dei mercati internazionali

Monica Giandotti intervista Andrea Illy – Presidente di Illycaffè

Monica Giandotti intervista Massimiliano Giansanti – Presidente Confagricoltura

Monica Giandotti intervista Luigi Scordamaglia – CEO Filiera Italia

Moderatore Vittorio Ferla

Riccardo Calcagni – Ceo Besanagroup
Gianni Galaverna – Direttore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti, Università degli Studi di Parma
Mariarosaria Simeone – Prof. Economia e Politica Agroalimentare – Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Napoli Federico II
Francesco Zecca – Prof. Economia Agraria ed Estimo, Dipartimento Management, Sapienza – Università degli Studi di Roma

12:50 –13:15 Alessandro Barbano intervista Pier Carlo Padoan – Presidente Unicredit

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