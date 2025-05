Comunali Matera, le accuse di Nicoletti

3 minuti per la lettura

Il candidato sindaco del centrodestra al ballottaggio alle comunali di Matera, Antonio Nicoletti accusa: «In poche ore, attacchi denigratori». Sull’anatra zoppa: «Non c’è ancora nulla di certo». «Lettieri? La cavalleria potentina»

«Da bravo professionista a boiardo di Stato in un attimo. Con un cambio di registro della campagna elettorale che ha portato anche immagini sgradevoli, in qualche caso denigratorie. Altro che bandiere della pace che sono state usate solo strumentalmente». Antonio Nicoletti candidato del centrodestra a sindaco della città replica agli attacchi degli ultimi giorni, annota il cambio della campagna elettorale e qualche caduta di stile come un video costruito ad arte “che fa male”.

NICOLETTI: «CAMBIO DI REGISTRO NELLA CAMPAGNA ELETTORALE»

«Porterò avanti se eletto un progetto contro il cyberbullismo perché mi sto direttamente rendendo conto di quanto fa male» ha rincarato la dose ancora Nicoletti che non ha risparmiato battute sull’anatra zoppa come anche sul Pd.

«La prima rimane ancora da accertare, ci sono delle verifiche in corso e occorre aspettare.

Poi è chiaro che noi siamo pronti ad andare avanti e che magari potrebbe essere necessario un maggiore “controllo democratico” con l’anatra zoppa ma non ci spaventa».

«LETTIERI, CAVALLERIA POTENTINA»



Sull’ultima uscita del segretario del Pd Lettieri e del sostegno a Cifarelli dice: «evidentemente la cavalleria potentina è arrivata in soccorso proprio di Cifarelli e questi 15 anni da consigliere regionale non sono trascorsi invano».

NICOLETTI: «CREO DIALOGO CON L’ELETTORATO»



Ma Nicoletti cerca soprattutto di spiegare i toni che intende mantenere: «Sto cercando in questa campagna elettorale di curare le parole che utilizziamo e le parole servono a creare anche dialogo con il nostro elettorato.

Voglio segnalare che dalla sera alla mattina c’è stato un cambio di registro determinato dal risultato del primo turno e solo per il risultato si e scatenata campagna denigratoria mentre fare campagna deve significare parlare di contenuti».

«DA PROFESSIONISTA A BOIARDO DI STATO»



Poi spiega: «in poche ore da bravo professionista sono diventato un boiardo di stato. Comportamenti di violenza allo stato puro, offesefatte da candidati, da segretari cittadini. Mentre io voglio un confronto su progetti.

Penso per esempio al mercato di piccianello che è un luogo con varie attività commerciali e che può diventare progetto di riqualificazione di quel luogo.

Mostrando l’autenticità del mercato e mettendo in atto un piano evidentemente ampio per abbattere le barriere architettoniche».

CONTATTI CON GLI ALTRI CANDIDATI



Nicoletti ammette i contatti con gli altri candidati ma sono basati su progetti e sulla città».

Netto sulla questione “anatra zoppa” che considera «un elemento di distrazione di massa.

Per onestà non possiamo dire se c’è perché stanno ancora contando di voti e c’è una marea di sentenze che ormai circolano su facebook e che danno interpretazioni diverse.

IL VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE



Nessuno sa esprimersi senza verbale della commissione elettorale che dovrà arrivare solo nelle prossime ore. Certo si può dire che la legge è a favore della governabilità» notando poi che «il mio contendente non ha governabilita della sua coalizione».

NICOLETTI: «PERCHÈ SOLO OGGI IL SOSTEGNO DEL PD A CIFARELLI?»



Infine stimolato a commentare la presa di posizione del segretario del Pd aggiunge: «è singolare che venga smentito dopo mezzora e che parla a titolo personale. Perché non lo sosteneva sabato scorso Cifarelli e lo dice solo oggi? Perche viene smentito dopo mezzora?

Cosa raccontano agli elettori. Offensivo per i cittadini ritrovarsi ad ascoltare queste cose».

Sulla possibile presenza di leader nazionali a chiusura della campagna elettorale la prossima settimana non si sbilancia lasciando aperta la porta ad una riflessione che è ancora in corso e ad una soluzione che non è ancora completamente maturata.

«LE COSE DA FARE»



Così come nel week end non dovrebbero esserci comizi da parte di Nicoletti concentrato, come ha ripetuto continuamente, “sulle cose da fare” ma non esente evidentemente dalla bagarre della contesa politica che richiede anche una fase di polemica e di contrapposizione che sta diventando sempre più forte ed evidente in queste ultime ore.