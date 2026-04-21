Basilicata, blitz dei Nas nei centri psichiatrici

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Centri psichiatrici, riscontrata dai Nas l’assenza di autorizzazione in un immobile di Calvera adibito a centro sociosanitario. Chiesta la chiusura immediata dopo il passaggio di mano dell’appalto milionario. La Regione prova a correre ai ripari

POTENZA – Si alza ancora la temperatura su maxi-appalto regionale da 52milioni di euro per l’assistenza a persone con problemi psichiatrici.

Nei giorni scorsi, infatti, i carabinieri del Nas hanno fatto irruzione in una delle strutture gestite dal raggruppamento di imprese (Consorzio Cs, Cadma, Melanie Klein, Medihospes) che a settembre dell’anno scorso si aggiudicato la gara, in quanto unico partecipante, e agli inizi di aprile ha avviato le attività, a Calvera. Lì dove sono stati trasferiti i pazienti che in precedenza facevano riferimento a un’analoga struttura nella vicina Teana.

CENTRI PSICHIATRICI, NAS CHIUDONO STRUTTURA A CALVERA



Il risultato è stato l’invio di una segnalazione alla Regione Basilicata e all’Azienda sanitaria di Potenza, oltre che al sindaco del piccolo centro sul Serrapotamo con la «proposta di chiusura» della struttura, concessa in affitto dal Comune. E l’annuncio di una comunicazione «all’Autorità giudiziaria adita per altre questioni di merito».

Il blitz dei Nas è arrivato a meno di un mese dalla denuncia pubblica del vecchio gestore del servizio, la cooperativa Auxilium, proprio su una questione oggetto di indagine dei carabinieri. Vale a dire l’assenza di autorizzazioni per le strutture adibite a centri sociosanitari.

BLITZ DOPO LA SEGNALAZIONE DEL VECCHIO GESTORE DEL SERVIZIO



«Il Bando dell’aprile 2024 prevedeva l’obbligo per i partecipanti di allestire entro sei mesi, dall’aggiudicazione 13 strutture da 800 metri quadri da 20 posti letto, munite di tutte le autorizzazioni di legge e per questo non abbiamo partecipato», aveva spiegato il presidente di Auxilium Pietro Chiorazzo, fratello del vicepresidente del Consiglio regionale Angelo (Bacc) in una conferenza stampa appositamente convocata. Aggiungendo che agli operatori subentrati nella gestione, però, «concesso di non rispettare i tempi, di non fornire le strutture previste nell’appalto, di subentrare addirittura in quelle vecchie e di non garantire i 20 posti letto previsti in gara».

LE PAROLE DI PIERO CHIORAZZO PRESIDENTE DI AUXILIUM



«Inoltre – aveva proseguito Chiorazzo – viene concesso all’aggiudicatario di svolgere il servizio in assenza di quell’autorizzazione che anche la più piccola struttura operante per il Servizio sanitario nazionale italiano è obbligata ad avere, per legge nazionale».

A distanza di qualche giorno, quindi, i militari avrebbero riscontrato da un’interlocuzione con i vertici del dipartimento Politiche per la persona di via Verrastro l’assenza dell’autorizzazione all’esercizio, «rendendo di fatto illegittimo l’esercizio dell’attività basato su tale “fase transitoria”».

«Rilevata l’attivazione e la conduzione della detta struttura psichiatrica in carenza della prevista autorizzazione regionale – si legge nella nota trasmessa a Regione, Asp e Comune dal luogotenente dei Nas Cono Giardullo – in ragione della preminente tutela degli interessi della fragile utenza, (…) si richiede a codesta Autorità di adottare i consequenziali e doverosi provvedimenti di competenza, previsti dalle vigenti normative, ovvero la chiusura della struttura in disamina sino all’ottenimento della prevista autorizzazione regionale».

CENTRI PSICHIATRICI, LA REGIONE CORRE AI RIPARI



Immediata la corsa ai ripari degli uffici di via Verrastro, che dopo un sopralluogo a Calvera si accingerebbero a rilasciare l’autorizzazione mancante. Anche se la vicenda non pare destinata a esaurirsi qui.