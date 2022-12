Qualità della vita, passi indietro per Potenza e Matera

2 minuti per la lettura

POTENZA – Matera al 76esimo posto, due in meno rispetto al 2021, Potenza al 94esimo, dopo aver perso nove posizioni: a dirlo è la graduatoria finale del rapporto 2022 sulla qualità della vita, pubblicato oggi sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

L’indagine è giunta alla 33esima edizione. La classifica generale è guidata, ai primi tre posti, da Bologna, Bolzano e Firenze; gli ultimi tre sono occupati da Caltanissetta, Isernia e Crotone. L’indagine prevede sei “tappe”: ricchezza e consumi, affari e lavoro, demografia, società e salute, ambiente e servizi, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero.

Nella prima, Potenza è al 75esimo posto e Matera all’82esimo. Nella classifica “affari e lavoro”, Matera è al 53esimo posto, Potenza al 97esimo. È da notare che, nella sezione riservata agli infortuni sul lavoro e alle “denunce con esito mortale ogni diecimila abitanti”, Potenza è al 104esimo posto.

Nella parte riservata a demografia, società e salute, Matera è 57esima, Potenza 93esima. Per quanto riguarda ambiente e servizi, Matera è 55esima, Potenza 82esima. Matera guida la classifica dei migliori piazzamenti per la qualità dell’aria, inseguita da Potenza al quinto posto. Potenza è all’ultimo posto (107esimo) per le piste ciclabili, assenti anche a Chieti.

Secondo Il Sole 24 Ore ella classifica su giustizia e sicurezza, Potenza è al 69esimo posto, Matera al 70esimo. In riferimento all’indice di criminalità-totale dei delitti denunciati, Potenza è fra le migliori prime cinque (al quarto posto); è al secondo fra le prime cinque per gli scippi. Per quanto riguarda le denunce di incendio ogni 100 mila abitanti, invece, Potenza (103esima) e Matera (107esima) sono fra le peggiori cinque.

Potenza è al penultimo posto (106esimo) anche nella “quota delle cause pendenti ultratriennali”. Matera è al quinto posto fra le migliori cinque per i procedimenti definiti sui nuovi iscritti. Nella graduatoria su cultura e tempo libero, Potenza è 94esima, Matera 96esima. Infine, nella classifica sulla qualità della vita delle donne, Potenza è all’80esimo posto, Matera all’84esimo.