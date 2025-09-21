Candidato alle regionali in Calabria indagato nell’operazione Artemis

1 minuto per la lettura

E’ candidato in consiglio regionale alle prossime elezioni in Calabria ma risulta indagato nell’operazione Artemis assieme ad altri 81

LAMEZIA TERME – È candidato al consiglio regionale nelle liste dell’Udc circoscrizione centro e il suo nome figura anche tra gli 81 indagati dell’operazione Artemis per i quali la Dda di Catanzaro ha emesso l’avviso di conclusione delle indagini.

L’indagato e aspirante consigliere regionale, Vincenzo Fulvio Attisani, 65 anni, di Girifalco è accusato dalla Dda di Catanzaro di falsa testimonianza aggravata dal metodo mafioso. Per l’accusa, Attisani, insieme al presunto capo della cosca Cracolici, avrebbe istruito altri due indagati perché dichiarassero il falso in un processo per droga.

In una nota, il difensore di Attisani, di Fulvio Vincenzo Attisani, l’avvocato Renzo Andricciola, spiega che “innanzitutto lo stupore dell’assistito in quanto coinvolto in vicenda giudiziaria che ritiene non appartenergli”. Peraltro, nessuna notifica formale gli è pervenuta, sicché è sorprendente che abbia acquisito la notizia stessa a mezzo di testate giornalistiche, per quanto autorevoli”.

“In ogni caso – conclude – confidiamo sin da ora nell’ operato della Magistratura, certi di dimostrare nelle sedi competenti, non appena in possesso di tutti gli atti di indagine, l’estraneità ai fatti contestati in linea con la storia umana e professionale dell’avv Attisani, da sempre impegnato in importanti battaglie di legalità ed emancipazione del nostro territorio”