San Pietro a Maida, ragazze morte in auto in fiamme dopo incidente, condannato conducente

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San Pietro a Maida, morte di due ragazze nell’auto in fiamme dopo incidente, condannato a 3 anni il conducente, rinviato a giudizio altro imputato

SAN PIETRO A MAIDA – Dopo circa un anno e mezzo dal tragico incidente che nella notte di Natale del 2024 ha coinvolto le giovanissime Maria Sonetto di 17 anni ed Anna Pileggi di 18 anni, è arrivata la prima sentenza di condanna per uno degli imputati con l’accusa di omicidio stradale plurimo aggravato, Gregorio Sgrò, 21 anni, residente in Svizzera, condannato a 3 anni con l’abbreviato. Rinviato a giudizio Raffaele Mattia Chimirri, 25 anni, anche lui residente in Svizzera.

Questa la decisione del gup di Lamezia, Francesco De Nino, al termine dell’udienza preliminare. Si sono costituite parte civile i genitori e i parenti di Maria Sonetto e Anna Pileggi, assistiti dagli avvocati Antonio Procopio, Vito Grasso, Nicola e Antonietta Veneziano. All’interno dell’auto insieme agli imputati ed alle due vittime vi era un quinto passeggero, sopravvissuto all’incidente, Claudio Junior Sonetto, che è invece difeso dall’avvocato Natalino Pileggi. Mentre erano assenti i due imputati difesi dagli avvocati Vanessa Raso e Antonio Larussa per Sgrò, e l’avvocato Salvatore Cerra per Chimirri.

Dopo aver accolto il quadro accusatorio del pubblico ministero Emanuela Costa (che per Sgrò aveva chiesto una condanna a 6 anni) e dei legali delle parti civili, il gup ha condannato Chimirri, che ha scelto il rito abbreviato, a 3 anni di reclusione oltre alla revoca della patente di guida e al risarcimento dei danni da liquidarsi in sede civile. Rinviato a giudizio, invece, Sgrò che ha scelto il rito ordinario, il dibattimento inizierà il 23 novembre 2026. Il pubblico ministero ha contestato a entrambi gli imputati il reato di omicidio stradale in cooperazione colposa.

Alta velocità e guida sotto l’effetto di alcol

Secondo quanto ricostruito dall’accusa, alla guida dell’auto, una Mercedes con targa Svizzera, vi era Gregorio Sgrò, il veicolo però era di proprietà dell’amico Raffaele Mattia Chimirri e percorreva la strada di località Guarna, in direzione Lamezia Terme (oggi denominata via delle Stelle proprio in ricordo di Maria ed Anna) ad una velocità sostenuta, oltre il limite consentito.

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Come già ipotizzato (ed emerso da alcune indiscrezioni all’epoca dei fatti) Sgrò, che avrebbe guidato in stato alterato poiché avrebbe bevuto molto nel corso della serata, avrebbe perso il controllo del mezzo appena dopo aver imboccato la strada di Guarna in prossimità di una prima curva. Il veicolo così dopo aver percorso un tratto di strada sterrata, è andato ad impattare contro un albero ribaltandosi

A seguito dell’impatto le due giovani ragazze insieme all’amico Claudio Junior Sonetto, sono rimaste incastrate nell’auto; Sonetto è riuscito ad uscire mettendosi così in salvo e riportando lesioni.Mentre in breve tempo è divampato un incendio, causato dalla fuoriuscita di benzina e l’auto ha preso fuoco, le due giovani non sono riuscite a salvarsi.