Dramma a Lamezia Terme, 50enne muore durante un torneo di poker

L’uomo, di Gioia Tauro, sarebbe morto per un infarto intorno alle 4 di questa mattina in una sala poker di Lamezia Terme durante un torneo

LAMEZIA TERME (CZ)- Un uomo di Gioia Tauro di 50 anni, è morto all’interno di della sala giochi di Lamezia Terme, in via Anile, la Royal flush live poker room. L’uomo sarebbe deceduto per un infarto intorno alle 4 di questa mattina.

Sul posto i carabinieri e il medico legale. Secondo quanto si è appreso, l’uomo stava partecipando a un torneo di poker. I carabinieri stanno ascoltando alcuni testimoni tra cui il titolare dell’attività.