Giallo di Nocera, ripresa in video un’auto che seguiva quella del medico scomparso

1 minuto per la lettura

Nuovo capitolo nel giallo della scomparsa del medico di Nocera Antonio Blaganò, i video di sorveglianza riprendono un’auto seguire il veicolo del dottore

NOCERA TERINESE (CATANZARO) – Le immagini delle telecamere di videosorveglianza avrebbero registrato un’auto seguire l’auto del medico scomparso a Nocera e successivamente nel video appare una delle due auto tornare, non però quella del medico scomparso.

Un aspetto sul quale si stanno concentrando le indagini sul medico scomparso sul quale continuano ininterrottamente le ricerche tra Nocera Terinese e San Mango D’Aquino del medico Antonio Blaganò 67 anni di Lamezia di cui non si hanno notizie dalla notte tra mercoledì e giovedì scorsi quando ha lasciato la Guardia medica di Nocera Terinese dopo aver finito il turno notturno lasciando i suoi effetti personali e il cellulare sul luogo di lavoro.

LEGGI ANCHE: Nocera Terinese, scomparso il medico Antonio Blaganò: trovata l’auto, si cerca l’uomo

All’alba di venerdì scorso hanno trovato la sua auto, una Seicento nuovo modello, in una stradina isolata in territorio del comune di San Mango D’Aquino. Per le ricerche sono anche impegnate unità vigili del fuoco in servizio ordinario, nucleo Cinofili vigilfuoco Calabria; unità SAPR (Sistema Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei vigili del fuoco regione Puglia.