Nocera Terinese, eseguita l’autopsia su Blaganò

Eseguita l’autopsia su Antonio Blaganò, il medico scomparso senza apparente motivo il 24 luglio e ritrovato morto una settimana più tardi

NOCERA TERINESE (CATANZARO) – Eseguita nel pomeriggio di ieri (5 agosto) nella sala mortuaria del cimitero di Catanzaro, l’autopsia sul corpo di Antonio Blaganò. L’esame autoptico è stato effettuato dal medico legale Alessandro Tarallo, su incarico della Procura di Lamezia, a cui il medico legale stesso depositerà una relazione. Anche la famiglia di Blaganò ha nominato un consulente medico di parte, Carmine Barberio.

RISERBO SULL’AUTOPSIA SUL CORTO DI BLAGANÒ

C’è ancora però riserbo sull’esame autoptico. Gli esiti dovranno chiarire la causa del decesso di Antonio Blaganò, 67 anni. Il medico lametino è scomparso la notte del 24 luglio scorso e ritrovato senza vita nel pomeriggio dell’1 agosto scorso. Il corpo, i ricercatori lo hanno ritrovato a circa 5 chilometri dal punto dove i carabinieri di Lamezia, nella notte tra il 24 e il 25 luglio, avevano rinvenuto l’auto del medico, una Seicento blu nuovo modello. L’auto era abbandonata con il motore acceso e lo sportello lato guida aperto. Si trovava in una strada interpoderale in contrada Buda (tra Nocera Terinese e San Mango D’Aquino).

LA SCOMPARSA E IL RITROVAMENTO DEL CORPO.

Il medico è stato ritrovato in una zona ricoperta da fitta vegetazione, all’interno di un territorio impervio, attraversato da un canneto, lungo un declivio percorribile in parte anche a piedi tra il Comune di Nocera e quello di San Mango (località Galasso). Del medico lametino non si avevano notizie dal 24 luglio scorso dopo che era uscito, nella notte fra il 23 e 24 luglio, dalla postazione di Guardia medica di Nocera Terinese dove prestava servizio.

L’uscita del medico è stata ripresa alle 5 da una telecamera, dall’immagine si vede il medico uscire di fretta con una scarpa a un piede e una ciabatta all’altro. Blaganò aveva anche lasciato nel suo studio il telefono cellulare (un secondo telefonino è stato trovato all’interno dell’auto) il computer (che sono sono stati sequestrati) e i suoi effetti personali. Una settimana dopo la sparizione (il 30 luglio scorso) erano stati trovati anche gli occhiali da vista del medico.

I FUNERALI.

Un tragico epilogo, dunque, di una vicenda per la quale si attendono delle risposte. Oggi (6 agosto) la Procura dovrebbe disporre la restituzione della salma e i funerali potrebbero tenersi domani (7 agosto)