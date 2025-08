Morte medico Blaganò, ulteriori indagini in attesa dell’autopsia

2 minuti per la lettura

Continuano gli approfondimenti per ricostruire la dinamica su come Antonio Blaganò sia finito nella scarpata dove è morto il tutto in attesa dell’autopsia

LAMEZIA TERME – Dopo i rilievi tecnici sul luogo del ritrovamento, effettuati dallo speciale Reparto Operativo – Nucleo Investigativo Carabinieri di Catanzaro e l’esame esterno del medico legale intervenuto sul posto del ritrovamento del corpo senza vita del medico lametino Antonio Blaganò, 67 anni, la salma del medico scomparso e ritrovato dopo 8 giorni, è stata trasportata alla sala mortuaria del cimitero di Catanzaro.

Nel frattempo, si è in attesa di ulteriori approfondimenti investigativi per ricostruire l’esatta dinamica su come e perché il medico abbia raggiunto quel posto impervio trovando la morte. Per poi procedere all’esame autoptico su disposizione della Procura della Repubblica di Lamezia Terme che coordina le indagini in corso. L’autopsia oltre a stabilire le cause della morte dovrà dare risposte anche su da quante ore era sopraggiunto il decesso rispetto al momento del ritrovamento.

Si è anche appreso che il corpo del medico era a circa 5 chilometri dal punto dove i carabinieri della Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme, nella notte tra il 24 e il 25 luglio, avevano rinvenuto l’auto del medico. La Seicento blu nuovo modello era abbandonata con il motore acceso e lo sportello lato guida aperto in una strada interpoderale in contrada Buda (area di confine tra i Comuni di Nocera Terinese e San Mango D’Aquino).

All’interno dell’auto c’era un secondo cellulare. Mentre un altro cellulare del medico era presso la sede della Guardia medica di Nocera Terinese dove il medico prestava servizio. La stessa da dove era frettolosamente uscito la notte tra il 23 e 24 luglio scorsi, per come ripreso da una telecamera, per poi sparire. Ci sono insomma ancora tanti interrogativi sulla vicenda che dovranno trovare delle risposte. Così come il ritrovamento degli occhiali da vista del medico una settimana dopo la scomparsa, distanti da dove è stato poi rinvenuto il corpo.