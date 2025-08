Trovato senza vita Antonio Blaganò, il medico scomparso

2 minuti per la lettura

NOCERA TERINESE (CATANZARO) – Trovato senza vita il medico lametino Antonio Blaganò, 67 anni, di cui non si avevano notizie dal 24 luglio scorso. Il suo corpo è stato trovato in località Galasso di San Mango d’Aquino. Il ritrovamento è avvenuto grazie al fiuto dei i cani molecolari dei vigili del fuoco. Il corpo era in una scarpata.

Il corpo di Antonio Blaganò è stato dunque trovato dal reparto specializzato dei cacciatori dei carabinieri in una scarpata impervia e ricoperta da una fitta vegetazione. Era non molto distante dallo svincolo dell’autostrada di San Mango D’Aquino (nell’area sottostante un agriturismo) a circa un chilometro e mezzo da dove era stata trovata l’auto, una Seicento di colore blu nuovo modello, ritrovata lo scorso 25 luglio con il motore accesso e lo sportello lato guida aperto.

Il luogo del ritrovamento, dE’ stato trovato senza vita il medico lametino Antonio Blaganò, scomparso dal 24 luglio non lontano dalla sua autoove è atteso il medico legale, è stato nel frattempo sottoposto a sequestro su disposizione della Procura. Il tutto mentre sono in corso tutte le attività di approfondimento investigativo per risalire alle cause del decesso.

RITROVATO MORTO IL MEDICO ANTONIO BLAGANÒ, SCOMPARSO DA NOCERA TERINESE, IL CORDOGLIO DEL PREFETTO

Il luogo del ritrovamento del corpo in una foto scattata dal Castello di Savuto di Cleto

“Speravamo in un esito ben diverso – ha dichiarato il Prefetto Castrese De Rosa – anche se il protrarsi delle ricerche non faceva ben sperare. Saranno gli sviluppi investigativi e gli accertamenti medico -legali a fare luce sull’accaduto. Ai famigliari del medico va il mio più sentito cordoglio. Un ringraziamento va a quanti si sono prodigati senza sosta nelle difficoltose operazioni di queste giornate, ed in particolare, ai sindaci di Nocera Terinese e San Mango d’Aquino, ai Carabinieri del Comando Stazione di Nocera Terinese e della Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme, ai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, allo Squadrone “Cacciatori” dei Carabinieri, al Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria, al Gruppo Speleologico della Guardia di Finanza ed alle associazioni di protezione civile regionale.”