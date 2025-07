Nocera Terinese, scomparso il medico Antonio Blaganò: trovata l’auto, si cerca l’uomo

1 minuto per la lettura

Il medico Antonio Blaganò, 67 anni, è scomparso da Nocera Terinese, la sua auto è stata trovata ma dell’uomo ancora nessuna traccia.

LAMEZIA TERME – Scomparso nel nulla da Nocera Terinese un uomo. Si tratta del medico Antonio Blaganò, 67 anni. Mistero anche sul ritrovamento della sua auto abbandonata in una stradina nei pressi di San Mango D’Aquino. L’ultima volta è stato visto a Nocera Terinese, dove stava prestando servizio notturno alla Guardia Medica locale la notte tra mercoledì e giovedì scorsi. La famiglia lancia un appello urgente alla comunità per ritrovare il proprio caro, scomparso nella notte tra mercoledì 23 luglio e giovedì 24 luglio.

Si spostava a bordo di una Nuova Seicento blu, targa GY185KS, rinvenuta all’alba di oggi, venerdì 25 luglio, in una stradina secondaria in territorio di San Mango d’Aquino. Antonio Blaganò ha lasciato in Guardia Medica tutti i suoi effetti personali, compreso il cellulare, circostanza che desta particolare preoccupazione. La famiglia fa sapere che chiunque abbia informazioni o l’abbia visto è pregato di contattare immediatamente il 112.