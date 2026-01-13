X
Cosenza, rinvenuto un cadavere a via Popilia

13 Gennaio 2026

Il luogo del ritrovamento del cadavere in via Popilia a Cosenza

Rinvenuto un cadavere in piazza Grimaldi nell’ultimo lotto del popolare quartiere di via Popilia a Cosenza

COSENZA – Rinvenuto un cadavere a Cosenza. Il corpo trovato nella mattinata di oggi, 13 gennaio 2026, nel popoloso quartiere di via Popilia all’interno di un’autovettura. 

Il corpo senza vita sarebbe quello di Luca Carbone, classe 1978. Da quanto emerge, non sarebbe un nome noto alle forze dell’Ordine.

Carabinieri in via Popilia

Sul posto si sono recati i Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale.

 Secondo le primissime ricostruzioni si fa largo l’ipotesi di un omicidio, in quanto nei dintorni della macchina hanno ritrovato dei bossoli compatibili con un’arma da fuoco. 

