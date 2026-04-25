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Elezioni comunali a Castrovillari, la lista a sostegno di Eugenio Salerno

| 25 Aprile 2026 20:36 | 0 commenti

Eugenio Salerno

Eugenio Salerno

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Eugenio Salerno scende in campo alle elezioni comunali con la lista “Futuro Castrovillari” e l’obiettivo di mettersi in gioco con un progetto a cavallo tra l’esperienza e il rinnovamento

CASTROVILLARI (COSENZA) – Eugenio Salerno nella sua corsa alla fascia di sindaco sarà appoggiato da una sola lista, “Futuro Castrovillari”, e da 16 candidati al consiglio comunale. Eugenio Salerno, già presidente del Consiglio comunale e assessore, ha, quindi, deciso di candidarsi a sindaco con la lista civica “Futuro Castrovillari” dopo mesi di trattative infruttuose, da lui, tra l’altro, definite «come espressione di un vecchio modo di intendere la politica».

«La nuova compagine – ha sottolineato Eugenio Salerno parlando del proprio percorso elettorale – si presenta come un progetto libero, autonomo e partecipativo, che unisce l’esperienza di volti noti all’energia di giovani pronti al rinnovamento sociale». Politicamente, il movimento guarda con interesse al neo Partito Costituente del generale Roberto Vannacci, richiamandone i valori di coraggio e rottura degli schemi tradizionali.

ELEZIONI COMUNALI CASTROVILLARI, LA LISTA A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO EUGENIO SALERNO

Futuro Castrovillari

  1. Andrea Adduci
  2. Manuela Radicioni
  3. Tiziana Zucco
  4. Giuseppina Impedovo
  5. Karol Molito
  6. Filomena Senise
  7. Nadia Falco
  8. Mattia Baratta
  9. Gianfranco Groccia
  10. Franca Patrizia Falcone
  11. Vincenzo Conte
  12. Maria Stabile
  13. Anna Conte
  14. Carmelo Raino
  15. Francesco Santilli
  16. Raffaele Sangineto

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