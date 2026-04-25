Elezioni comunali a Castrovillari, la lista a sostegno di Eugenio Salerno

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Eugenio Salerno scende in campo alle elezioni comunali con la lista “Futuro Castrovillari” e l’obiettivo di mettersi in gioco con un progetto a cavallo tra l’esperienza e il rinnovamento
CASTROVILLARI (COSENZA) – Eugenio Salerno nella sua corsa alla fascia di sindaco sarà appoggiato da una sola lista, “Futuro Castrovillari”, e da 16 candidati al consiglio comunale. Eugenio Salerno, già presidente del Consiglio comunale e assessore, ha, quindi, deciso di candidarsi a sindaco con la lista civica “Futuro Castrovillari” dopo mesi di trattative infruttuose, da lui, tra l’altro, definite «come espressione di un vecchio modo di intendere la politica».
«La nuova compagine – ha sottolineato Eugenio Salerno parlando del proprio percorso elettorale – si presenta come un progetto libero, autonomo e partecipativo, che unisce l’esperienza di volti noti all’energia di giovani pronti al rinnovamento sociale». Politicamente, il movimento guarda con interesse al neo Partito Costituente del generale Roberto Vannacci, richiamandone i valori di coraggio e rottura degli schemi tradizionali.
ELEZIONI COMUNALI CASTROVILLARI, LA LISTA A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO EUGENIO SALERNO
Futuro Castrovillari
- Andrea Adduci
- Manuela Radicioni
- Tiziana Zucco
- Giuseppina Impedovo
- Karol Molito
- Filomena Senise
- Nadia Falco
- Mattia Baratta
- Gianfranco Groccia
- Franca Patrizia Falcone
- Vincenzo Conte
- Maria Stabile
- Anna Conte
- Carmelo Raino
- Francesco Santilli
- Raffaele Sangineto
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