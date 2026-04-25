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Elezioni Comunali a Castrovillari, le liste a sostegno di Luca Donadio

| 25 Aprile 2026 19:52 | 0 commenti

Luca Donadio

Luca Donadio

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Luca Donadio si getta nella mischia politica con sei liste a sostegno, in cerca della strategia migliore per ottenere la fascia di sindaco di Castrovillari alle prossime elezioni comunali

CASTROVILLARI – L’avvocato Luca Donadio sarà appoggiato da sei liste: “Patto per CV”, “Onda Civica”. “Pace, Salute, Lavoro”, “Uniti Civicamente”, “Piazza in Movimento” e “Solidarietà e Partecipazione” e da 96 candidati al consiglio comunale alla ricerca dei numeri necessari per vincere le elezioni a sindaco di Castrovillari.

«La mia candidatura – ha dichiarato, sentito telefonicamente ieri pomeriggio – non è un calcolo politico, ma un atto d’amore verso una terra che mi ha formato e che porto dentro da sempre. Chi ama davvero Castrovillari non può limitarsi a guardarla dall’esterno, specialmente quando il cambiamento diventa un dovere morale. Restare a guardare non è più possibile. Due anni fa siamo partiti in sedici, tra lo scetticismo generale. Oggi quella “scommessa” è una coalizione solida, la prima a presentare programmi e liste nati dalla competenza e non dalle tessere di partito. Non schiero nomi altisonanti, ma persone libere e radicate nel territorio. Offro conoscenza, ascolto e il coraggio di decidere. Abbiamo rinunciato – ha concluso Luca Donadio – a percorsi comodi perché crediamo che Castrovillari meriti di più. Siamo qui per restituire dignità al nostro futuro: insieme, perché questa città vale la scommessa».

ELEZIONI COMUNALI A CASTROVILLARI, LE LISTE A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO LUCA DONADIO

Piazza in movimento

  1. Maria Saladino
  2. Vittorio Maria Cappelli
  3. Antonia Abate
  4. Ambrogio Cesana
  5. Annaletizia Candelise
  6. Antonio D’Agostino
  7. Adriana Fiore
  8. Francesco Filomia
  9. Daniela Pasqua
  10. Francesco Guarnieri
  11. Rosina Vaccaro
  12. Giovanni Paladino
  13. Carmela Viceconte
  14. Paolo Paternostro
  15. Elena Zuccaro
  16. Francesco Quercia

Patto per Castrovillari

  1. Carolina Borrelli
  2. Danilo Di Marco
  3. Filja Fatmir Detto Miri
  4. Domenico Giovinazzo
  5. Matteo Graziadio
  6. Ada Gugliotta
  7. Marianna Iazzolino
  8. Sonia Kullolli
  9. Giuseppe La Falce
  10. Marisa Miceli
  11. Ivana Musca
  12. Vanessa Oliva
  13. Giuseppe Palmiro Oliveto
  14. Valentina Papa
  15. Caterina Perretti
  16. Stefano Vincenzi

Lista pace, salute e lavoro

  1. Rodolfo Ambrosio
  2. Vincenzo Adduci
  3. Raffaella Batilde
  4. Francesco Carlucci
  5. Eleonora Converti
  6. Pierre Francois Frega
  7. Paola Gallo
  8. Rossella Madeo
  9. Daniele Passarelli
  10. Stefania Perrone
  11. Carmine Regina
  12. Eugenio Ribecco Rugiano
  13. Elisa Franc. Saccomanno
  14. Enrico Tricanico
  15. Roberto Vergara

Onda Civica

  1. Emiliano Capano
  2. Capasso Carmen
  3. Cardello Giuseppe
  4. Ceraudo Armando
  5. Ivan Donadio
  6. Stefania Graziadio
  7. Vincenzo Grisolia
  8. Angelo Oppido
  9. Francesca Paternostro
  10. Anderle Alessia Petri
  11. Giulia Pudia
  12. Pasquale Russo
  13. Angelica Salerni
  14. Melania Spinicci
  15. Giovanni Visciglia
  16. Vincenzo Francesco Zaccaro

Uniti civicamente

  1. Giuseppe Barbino
  2. Andrea Bloise
  3. Francesca Bosone
  4. Maria Vittoria Bruno
  5. Alessandra Campolongo
  6. Antonio Capani
  7. Emanuela Donato
  8. Sergio Ferraro
  9. Donatella Grisolia
  10. Giulia Impieri
  11. Annunziata Madeo
  12. Mariagrazia Mainieri
  13. Raffaele Nardone
  14. Francesco Noceti
  15. Sasha Miladinova Sandova

Solidarietà e Partecipazione

  1. Leonardo Graziadio
  2. Ferdinando Laghi
  3. Giuseppe Angelastro
  4. Maria Belmonte
  5. Mariella Buono
  6. Fabrizio Caivano
  7. Giovanni Cicero
  8. Giuseppa De Luca
  9. Silvana De Marco
  10. Leonardo Golia
  11. Antonio Limonti
  12. Cristian Lufrano
  13. Enzo Rummolo
  14. Corrado Sabatino
  15. Elisabetta Scapati
  16. Maria Serena Trotta

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