Elezioni Comunali a Castrovillari, le liste a sostegno di Luca Donadio

Luca Donadio
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Luca Donadio si getta nella mischia politica con sei liste a sostegno, in cerca della strategia migliore per ottenere la fascia di sindaco di Castrovillari alle prossime elezioni comunali
CASTROVILLARI – L’avvocato Luca Donadio sarà appoggiato da sei liste: “Patto per CV”, “Onda Civica”. “Pace, Salute, Lavoro”, “Uniti Civicamente”, “Piazza in Movimento” e “Solidarietà e Partecipazione” e da 96 candidati al consiglio comunale alla ricerca dei numeri necessari per vincere le elezioni a sindaco di Castrovillari.
«La mia candidatura – ha dichiarato, sentito telefonicamente ieri pomeriggio – non è un calcolo politico, ma un atto d’amore verso una terra che mi ha formato e che porto dentro da sempre. Chi ama davvero Castrovillari non può limitarsi a guardarla dall’esterno, specialmente quando il cambiamento diventa un dovere morale. Restare a guardare non è più possibile. Due anni fa siamo partiti in sedici, tra lo scetticismo generale. Oggi quella “scommessa” è una coalizione solida, la prima a presentare programmi e liste nati dalla competenza e non dalle tessere di partito. Non schiero nomi altisonanti, ma persone libere e radicate nel territorio. Offro conoscenza, ascolto e il coraggio di decidere. Abbiamo rinunciato – ha concluso Luca Donadio – a percorsi comodi perché crediamo che Castrovillari meriti di più. Siamo qui per restituire dignità al nostro futuro: insieme, perché questa città vale la scommessa».
ELEZIONI COMUNALI A CASTROVILLARI, LE LISTE A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO LUCA DONADIO
Piazza in movimento
- Maria Saladino
- Vittorio Maria Cappelli
- Antonia Abate
- Ambrogio Cesana
- Annaletizia Candelise
- Antonio D’Agostino
- Adriana Fiore
- Francesco Filomia
- Daniela Pasqua
- Francesco Guarnieri
- Rosina Vaccaro
- Giovanni Paladino
- Carmela Viceconte
- Paolo Paternostro
- Elena Zuccaro
- Francesco Quercia
Patto per Castrovillari
- Carolina Borrelli
- Danilo Di Marco
- Filja Fatmir Detto Miri
- Domenico Giovinazzo
- Matteo Graziadio
- Ada Gugliotta
- Marianna Iazzolino
- Sonia Kullolli
- Giuseppe La Falce
- Marisa Miceli
- Ivana Musca
- Vanessa Oliva
- Giuseppe Palmiro Oliveto
- Valentina Papa
- Caterina Perretti
- Stefano Vincenzi
Lista pace, salute e lavoro
- Rodolfo Ambrosio
- Vincenzo Adduci
- Raffaella Batilde
- Francesco Carlucci
- Eleonora Converti
- Pierre Francois Frega
- Paola Gallo
- Rossella Madeo
- Daniele Passarelli
- Stefania Perrone
- Carmine Regina
- Eugenio Ribecco Rugiano
- Elisa Franc. Saccomanno
- Enrico Tricanico
- Roberto Vergara
Onda Civica
- Emiliano Capano
- Capasso Carmen
- Cardello Giuseppe
- Ceraudo Armando
- Ivan Donadio
- Stefania Graziadio
- Vincenzo Grisolia
- Angelo Oppido
- Francesca Paternostro
- Anderle Alessia Petri
- Giulia Pudia
- Pasquale Russo
- Angelica Salerni
- Melania Spinicci
- Giovanni Visciglia
- Vincenzo Francesco Zaccaro
Uniti civicamente
- Giuseppe Barbino
- Andrea Bloise
- Francesca Bosone
- Maria Vittoria Bruno
- Alessandra Campolongo
- Antonio Capani
- Emanuela Donato
- Sergio Ferraro
- Donatella Grisolia
- Giulia Impieri
- Annunziata Madeo
- Mariagrazia Mainieri
- Raffaele Nardone
- Francesco Noceti
- Sasha Miladinova Sandova
Solidarietà e Partecipazione
- Leonardo Graziadio
- Ferdinando Laghi
- Giuseppe Angelastro
- Maria Belmonte
- Mariella Buono
- Fabrizio Caivano
- Giovanni Cicero
- Giuseppa De Luca
- Silvana De Marco
- Leonardo Golia
- Antonio Limonti
- Cristian Lufrano
- Enzo Rummolo
- Corrado Sabatino
- Elisabetta Scapati
- Maria Serena Trotta
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