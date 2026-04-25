Elezioni Comunali a Castrovillari, le liste a sostegno di Luca Donadio

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Luca Donadio si getta nella mischia politica con sei liste a sostegno, in cerca della strategia migliore per ottenere la fascia di sindaco di Castrovillari alle prossime elezioni comunali

CASTROVILLARI – L’avvocato Luca Donadio sarà appoggiato da sei liste: “Patto per CV”, “Onda Civica”. “Pace, Salute, Lavoro”, “Uniti Civicamente”, “Piazza in Movimento” e “Solidarietà e Partecipazione” e da 96 candidati al consiglio comunale alla ricerca dei numeri necessari per vincere le elezioni a sindaco di Castrovillari.

«La mia candidatura – ha dichiarato, sentito telefonicamente ieri pomeriggio – non è un calcolo politico, ma un atto d’amore verso una terra che mi ha formato e che porto dentro da sempre. Chi ama davvero Castrovillari non può limitarsi a guardarla dall’esterno, specialmente quando il cambiamento diventa un dovere morale. Restare a guardare non è più possibile. Due anni fa siamo partiti in sedici, tra lo scetticismo generale. Oggi quella “scommessa” è una coalizione solida, la prima a presentare programmi e liste nati dalla competenza e non dalle tessere di partito. Non schiero nomi altisonanti, ma persone libere e radicate nel territorio. Offro conoscenza, ascolto e il coraggio di decidere. Abbiamo rinunciato – ha concluso Luca Donadio – a percorsi comodi perché crediamo che Castrovillari meriti di più. Siamo qui per restituire dignità al nostro futuro: insieme, perché questa città vale la scommessa».

ELEZIONI COMUNALI A CASTROVILLARI, LE LISTE A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO LUCA DONADIO