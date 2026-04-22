Frah Quintale tra le date del Summer Tour ’26 anche Cosenza con il Be Alternative Festival

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È un ritorno quello di Frah Quintale al Be Alternative Festival, protagonista già nel 2021 è pronto a farci ascoltare la sua nuova musica

Si è appena concluso il primo tour nei palazzetti (interamente sold out) di Frah Quintale e il cantautore bresciano ha già annunciato il suo prossimo singolo “Aranciata”. Anticipato proprio durante le date nei palazzetti, e in uscita venerdì 24 aprile 2026, lo ascolteremo live durante il Summer Tour ’26 già annunciato a fine gennaio. La tournée estiva lo vedrà impegnato nell’estate 2026 nei maggiori festival italiani. I biglietti sono disponibili su livenation.it e comcerto.it.

Tra le date del Summer Tour ’26 spicca anche quella di Cosenza, nell’ambito del Be Alternative Festival. Frah quintale salirà sul palco di piazza XV Marzo il 22 luglio 2026, pronto per far ascoltare live non solo il suo ultimo singolo, “Aranciata”, ma anche il suo ultimo album “Amor Proprio”, uscito lo scorso 10 ottobre 2025 per Undamento/Warner Music Italia. In scaletta anche i successi dei suoi lavori precedenti che lo hanno pian piano consacrato al grande pubblico.

FRAH QUINTALE AL BE ALTERNATIVE FESTIVAL

Ma quello di Frah Quintale al Be Alternative Festival è un ritorno. Il cantautore bresciano torna per la seconda volta al festival diventato oramai punto di riferimento per la Calabria intera e appuntamento fisso nelle estati musicali italiane.

Era il 2021 infatti quando Frah Quintale calcava quello stesso palco in piazza XV Marzo, nel centro storico di Cosenza. Il cantautore aveva da poco rilasciato “Banzai (lato arancio)”, il suo terzo album in studio che si univa al precedente “Banzai (lato blu)”. Sul palco fiori giganti e tanta voglia di cantare insieme. Era il periodo post covid, i concerti ancora si facevano da seduti. Non ci si poteva abbracciare ma quel live di Frah Quintale aveva abbracciato tutta Cosenza.

Il Be Alternative Festival era già un appuntamento consolidato in città ma quell’anno, per la prima volta, si spostava anche in riva al lago Cecita, sui monti della Sila. E dava vita ad uno degli appuntamenti più attesi dell’estate calabrese in musica che, anche quest’anno, torna con una line up invidiabile.