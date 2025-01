Dilettanti: Dgs Praia Tortora fra vittorie e calcio spettacolo

3 minuti per la lettura

Il 2024 è terminato, fra i Dilettanti, nel segno della Dgs Praia Tortora, fra vittorie e calcio spettacolo. La squadra di Alberto Aita ha chiuso in vetta al campionato la prima parte della stagione e si è anche regalata la prima vittoria della sua storia nella Coppa Italia Dilettanti. Dopo aver perduto due finali consecutive (ma con un altro sodalizio), la compagine tirrenica, adesso Dgs Praia Tortora, è riuscita a iscrivere il proprio nome nell’elenco dei vincitori. Una gran bella soddisfazione, arrivata al termine di un percorso partito da lontano, perfezionato strada facendo soprattutto con Alberto Aita alla guida della squadra. Il tecnico di Cetraro ha dato gioco e idee alla sua formazione, nella quale spiccano alcuni calciatori di un certo peso, ma tutti accresciuti di valore proprio grazie al gioco del tecnico. È un piacere veder in azione questa Dgs Praia Tortora. La compagine tirrenica, non a caso in testa al campionato di Eccellenza, offre spettacolo ovunque e con chiunque. Inoltre, alla 23ª gara ufficiale in meno di quattro mesi, continua a mostrare anche una freschezza atletica invidiabile.

Fenomeni e under

La Dgs Praia Tortora che regala spettacolo fra i Dilettanti è una squadra costruita per divertirsi, ma senza obbligo di vincere il campionato. In panchina Aita ha tutti under o quasi, a dimostrazione di un progetto che guarda lontano. Il tecnico, nella finale di coppa, aveva in panchina: Grosso A. e Lentini del 2005, Banfi e Massara del 2006, Ilies, Ledesma e Cordoba del 2007. Due gli over: Garcia del 1995 e Della Rocca del 2004. Un calcio sostenibile, insomma, al quale associare poi i titolari. Bert e Maitini in mediana fanno la differenza. Assieme a Rivadero sono calciatori già pronti per la Serie D. Fra l’altro la scorsa estate Alan Bert è stato in ritiro con l’Igea Virtus, formazione appunto che milita nella quarta serie nazionale. E poi c’è Gonzalez, classe 2006, utilizzato titolare da centrale difensivo. Mentre altri tecnici cercano di mettere l’under sull’esterno, Aita non si fa scrupoli nell’impiegarlo come centrale di difesa. A proposito di under: che dire di Francesco Grosso, classe 2005, giovane cresciuto in casa? Ma bene anche Colella fra i pali, Carrozzino (2003) in difesa, con Carballo (2004). Puoli fa ammattire tutti e Poltero, arrivato a stagione in corsa, è un jolly che fa le fortune di ogni allenatore. Quindi ecco il trascinatore di questa squadra, vale a dire Angelo Petrine, forse l’unico vero numero 10, con tutti gli annessi e connessi, del calcio dilettantistico calabrese, quantomeno in Eccellenza.

Un lavoro che premia staff e società

Alla dirigenza della Dgs Praia Tortora va riconosciuto il merito di aver saputo fare calcio fra i Dilettanti ad alti livelli e con costi sostenibili. Il tutto affidandosi ad Alberto Aita, l’uomo capace di fare in modo che la squadra regali regali spettacolo. E poi ci sono i meriti dello staff che affianca Aita e di tutti i ragazzi, passando per i vari collaboratori, con una nota di apprezzamento anche per chi cura i social e la comunicazione. Tutti assieme, insomma, al lavoro per vincere e regalarsi tanti bei momenti di gioia e di felicità. È stato il 2024 della Dgs Praia Tortora. L’anno è terminato in testa alla classifica del campionato di Eccellenza e con la Coppa Italia Dilettanti in bacheca. E nel 2025 ci sarà pure la soddisfazione di varcare i confini regionali. Contro la vincente della sfida fra l’Avola e lo Sciacca, la Dgs Praia Tortora rappresenterà la Calabria nella fase nazionale della manifestazione.

