Maltempo in Calabria: famiglie isolate e case evacuate

Vigili del Fuoco mobilitati in tutta la Calabria per il maltempo: nel catanzarese sette famiglie restano isolate per una frana e abitazioni evacuate.

CATANZARO – Un’ondata di maltempo caratterizzata da venti forti e piogge torrenziali sta mettendo a dura prova il territorio calabrese. I Vigili del Fuoco di tutta la regione sono impegnati in queste ore in una massiccia operazione di soccorso tecnico urgente per fronteggiare frane, allagamenti e pericoli strutturali che hanno colpito diverse province.

MALTEMPO IN CALABRIA, L’EMERGENZA NEL CATANZARESE: FAMIGLIE ISOLATE E SGOMBERI

La provincia di Catanzaro risulta al momento la più colpita. In località Piterà, via Giuseppe Maria Muscari, una frana ha letteralmente divorato parte della sede stradale nei pressi di un torrente. L’evento ha causato l’isolamento di sette nuclei familiari. Le squadre di soccorso sono sul posto per valutare la stabilità dell’area e decidere su ulteriori evacuazioni, data l’allerta meteo persistente.

Sempre nel catanzarese, a Simeri Crichi (località Roccani), il pericolo è arrivato dall’alto: infiltrazioni massicce d’acqua hanno compromesso la tenuta del tetto di un fabbricato. Per scongiurare il rischio di crollo della copertura, è stato disposto lo sgombero cautelativo dell’immobile, con l’evacuazione di due persone.

Per far fronte alla mole di richieste, il Comando di Catanzaro ha attivato il richiamo straordinario del personale in turno libero, potenziando le squadre operative. I numeri dell’emergenza fotografano una situazione critica: Comando di Catanzaro: 24 interventi tra espletati e in corso, con 16 chiamate ancora in attesa.

NEL RESTO DELLS REGIONE

I vigili del fuoco di Crotone hanno 5 interventi espletati o in corso, mentre altri 5 in coda. Il Comando di Reggio Calabria invece: 5 interventi espletati o in corso, 2 in coda.