Primarie Pd, ecco come si vota e chi sono i candidati in corsa in Calabria

SI RIAPRONO i gazebo (che poi in Calabria saranno in realtà perlopiù seggi tradizionali, allestiti in circoli, sale convegni o strutture comunali) e si torna a votare per le primarie del Pd. L’appuntamento è per domani – 26 febbraio – dalle 8 e 20, la partecipazione è aperta a tutti: non serve la tessera di partito.

Il turno di primarie, che chiude la fase congressuale del partito, è un vero e proprio ballottaggio: il nuovo segretario nazionale del Pd sarà scelto tra i primi due candidati più votati dai circoli, dunque Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.

In Calabria la prima fase si è chiusa con una vittoria netta per il governatore dell’Emilia Romagna. Bonaccini ha chiuso al 53 per cento, seguito da Schlein con il 21 per cento. Il primo dato è in linea con il risultato nazionale ottenuto dalla mozione, mentre Schlein in Calabria è andata peggio, distante dal 35 per cento riscosso in media nel Paese. E questo perché in Calabria hanno registrato una performance migliore le mozioni inseguitrici, quelle di De Micheli e Cuperlo. La prima ha chiuso al 16 per cento (dato parecchio distante dal modesto 4,3 per cento racimolato a livello nazionale) e Cuperlo al 10 per cento (il dato nazionale ha sfiorato l’8). Il peso di Enza Bruno Bossio, per De Micheli, e di Oliverio, per Cuperlo, ha fatto la differenza.

PRIMARIE PD, ECCO LA GUIDA AL VOTO

Possono partecipare al voto tutti i cittadini italiani. Al seggio sarà richiesto un documento che attesti l’identità e la residenza (come carta d’identità e tessera elettorale). Ai non tesserati al Pd è chiesto anche un contributo di 2 euro.

Le primarie sono aperte anche ai minorenni (dai 16 anni in su) e agli stranieri residenti in Italia o con regolare permesso di soggiorno: per loro però era richiesta una preiscrizione sul sito del Pd (la procedura è scaduta il 24 febbraio). Chi è fuorisede può votare anche in un comune diverso da quello di residenza, ma anche in questo doveva preiscriversi (entro lo stesso termine di minorenni e stranieri). Dove votare? L’elenco dei seggi è disponibile su primariepd2023.it.

LE LISTE PRESENTATE IN CALABRIA A SOSTEGNO DI BONACCINI E SCHLEIN

Scegliendo la mozione e il candidato segretario domani, si voterà anche per i componenti dell’assemblea nazionale del partito. I seggi a disposizione per la Calabria sono 14: cinque a testa per i collegi di Cosenza e di Catanzaro-Vibo-Crotone, quattro per quello di Reggio Calabria.

I candidati a sostegno della mozione Bonaccini (Energia Popolare) sono: Salvatore Monaco, Rosellina Madeo, Angelo Severino, Graziella D’Acri, Gaspare Galli (collegio Cosenza). Elisabeth Sacco, Carmelo Apa, Rosalia Pezzaniti, Andrea Devona, Paola Silipo (collegio Catanzaro-Vibo-Crotone). Vittorio Zito, Simona De Marzo, Fortunato Pedà, Martina Consuelo Tripodo (collegio Reggio Calabria).

I candidati a sostegno della mozione Schlein (Parte da Noi!) sono: Maria Locanto, Alberto Laise, Bianca Greco, Antonio Gentile, Adriana Celentano (collegio Cosenza). Jasmine Cristallo, Francesco Benincasa, Maria Grazia Pungitore, Gioacchino Tavella, Doriana Righini (collegio Catanzaro-Vibo-Crotone). Paolo Gramuglia, Francesca Lopresti, Antonio Marino, Angela Vilardi (collegio Reggio Calabria).

PRIMARIE PD IN CALABRIA, COME SI SCHIERERANNO LE ALTRE MOZIONI

La mozione De Micheli in Calabria ha annunciato che sosterrà Bonaccini. D’altra parte ha anche un candidato – la segretaria del circolo dem di Acri Ines Strafase – nella lista a sostegno di Bonaccini in Sicilia. Nessuna indicazione di voto invece dalla mozione Cuperlo.