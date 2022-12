Medici Cubani in Calabria, arrivato il primo contingente

I medici cubani giunti in Calabria in queste ore prenderanno servizio nel corso delle prossime settimane a Reggio Calabria e provincia. In particolare, la ripartizione delle forze disponibili prevede che sedici saranno inseriti nel Presidio ospedaliero di Locri, altri sedici a Polistena, dieci a Gioia Tauro e dieci a Melito Porto Salvo, tutti con un incarico della durata prevista di sei mesi, eventualmente prorogabile.

