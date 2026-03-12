Furto di Farmaci oncologici a Melito, Occhiuto: «Gesto ignobile e vergognoso»

1 minuto per la lettura

Occhiuto condanna duramente il furto di farmaci oncologici all’ospedale Melito: «Gesto ignobile contro i malati». Ringraziamenti all’Arma e la magistratura di Reggio Calabria.

REGGIO CALABRIA – è UN’ondata di sdegno dopo gli arresti di questa mattina, 12 marzo 2026, per il furto di medicinali salvavita scoperto all’ospedale “Tiberio Evoli” di Melito Porto Salvo. Sulla vicenda è intervenuto duramente il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, affidando ai social un messaggio di condanna e di ringraziamento verso le forze dell’ordine. Con un post pubblicato su X, il governatore ha scritto: «Rubare farmaci oncologici destinati ai malati di cancro è un gesto ignobile. È vergognoso quanto accaduto all’ospedale Tiberio Evoli di Melito Porto Salvo».

PER GLI ARRESTI DEL FURTO DEI FARMACI ONCOLOGICI IL RINGRAZIAMENTO DI OCCHIUTO ALL’ARMA E ALLA MAGISTRATURA

Oltre alla condanna, Occhiuto ha espresso la gratitudine della Regione per la rapidità dell’intervento investigativo che ha portato alle misure cautelari eseguite all’alba di oggi. «Ringrazio l’Arma dei Carabinieri e la Procura di Reggio Calabria per aver smantellato questa banda di criminali senza scrupoli”. Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria». Ha concluso il governatore calabrese.