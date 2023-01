Omicidio Lo Prete, confessa Mazzaferro

1 minuto per la lettura

Giuseppe Mazzaferro, arrestato negli scorsi giorni, confessa agli inquirenti l’omicidio di Massimo Lo Prete

REGGIO CALABRIA – Svolta definitiva nel caso dell’omicidio di Massimo Lo Prete, Giuseppe Mazzaferro, infatti, crolla e confessa di aver assassinato l’uomo. Il 38enne Mazzaferro arrestato proprio per l’omicidio di Massimo Lo Prete, ucciso la sera del 13 gennaio scorso a Gioia Tauro all’interno di un distributore di benzina sulla statale 18.

Difeso dagli avvocati Guido Contestabile e Nico D’Ascola, Mazzaferro ha dichiarato ai pubblici ministeri di avere ucciso Lo Prete perché si sentiva perseguitato dalla vittima.

In particolare, Mazzaferro ai magistrati ha detto di avere avuto una reazione di impeto quando quella sera si è accorto che Lo Prete lo stava pedinando. A supporto della sua versione ha chiesto agli investigatori di visionare le telecamere di sorveglianza nei pressi della sua abitazione e del luogo dove è avvenuto il delitto in modo da verificare se Lo Prete effettivamente lo stesse seguendo.

Rispondendo alle domande dei magistrati della Procura di Palmi, inoltre, Mazzaferro non ha però saputo spiegare né le ragioni per le quali ha sparato né il motivo per il quale la vittima avrebbe dovuto perseguitarlo.

L’arrestato non ha fatto nessun riferimento in relazione ad ambienti di ‘ndrangheta o a questioni di droga. Il trentottenne, infine, ha indicato ai carabinieri il luogo dove ha nascosto la pistola utilizzata per uccidere Lo Prete. L’arma è stata ritrovata nelle campagne tra Drosi e Rizziconi.

